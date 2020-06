El Trueta tanca la unitat de crítics i semicrítics oberta per la pandèmia, que mantindrà preparada de manera permanent

L'hospital Josep Trueta de Girona ha tancat la unitat de crítics i semicrítics que va posar en funcionament arran de la pandèmia. Aquest dimarts, l'últim pacient, un home de 75 anys, va poder passar a planta després d'estar-se 64 dies a la UCI i ser traslladat a la unitat a finals d'abril. Després de desinfectar la unitat, el Trueta va tancar-la. Però això sí, la mantindrà preparada de manera permanent per si hi ha rebrots de la covid-19 i cal tornar a posar-la en servei. Ara al Trueta hi ha 13 pacients amb coronavirus, dos dels quals es troben en estat crític. D'altra banda, l'activitat quirúrgica ja ha recuperat la normalitat al 100% i durant aquest juny es potenciarà la cirurgia oncològica per pal·liar els efectes de la covid-19.

Toni Vidal, de 75 anys, va ingressar al Trueta per coronavirus el 31 de març. Ahir, després de 64 dies a la UCI va poder passar a planta. Primer va estar a la UCI 3, i a finals d'abril va ser traslladat a la nova unitat de crítics i semicrítics a la novena, que s'acabava de posar en marxa específicament per atendre pacients amb la covid-19.

En Toni, ahir, va ser l'últim pacient d'aquesta unitat. Un cop va quedar buida la planta, es va netejar i es va tancar. Això sí, muntada com a planta de crítics i semicrítics per si cal tornar-la a obrir. Avui al Trueta hi ha ingressats catorze pacients amb Coronavirus, quatre dels quals en estat crític.

Aquesta unitat es va obrir el 22 d'abril després d'unes obres d'urgència per poder tenir-la preparada quan abans millor. Es van habilitar catorze habitacions per a 28 pacients, amb dues tomes d'oxigen, buit i aire medicinal a totes elles, sistema d'alarma, càmeres de videovigilància per monitoritzar els pacients i una sala central per al control dels pacients.

"La posada en marxa d'aquesta unitat va ser clau per a iniciar la desescalada al Trueta ja que va permetre tancar les unitats de crítics que s'havien obert de manera provisional i concentrar-hi els pacients que estaven dispersos", subratllen des de l'hospital. També s'hi van traslladar els pacients semicrítics, deixant alliberada la Unitat Polivalent d'Alta Intensitat de Cures. Un cop buits aquests espais, van poder recuperar l'activitat inicial.



L'activitat quirúrgica, recuperada del tot

Aquesta setmana també s'ha recuperat al 100% l'activitat quirúrgica i els quiròfans estan funcionant al mateix ritme que ho feien abans de la pandèmia, tant al matí com a la tarda. La programació quirúrgica d'aquest mes de juny s'ha adaptat a potenciar la cirurgia oncològica, per tal de pal·liar els efectes que ha tingut la covid-19 en aquest tipus de pacients.

Malgrat que durant la pandèmia no s'han deixat de fer en cap moment les operacions més urgents en pacients amb càncer, moltes havien quedat demorades. L'objectiu del centre és poder-les fer totes durant aquest mes de juny. També s'han programat altres intervencions no oncològiques de patologies preferents, com ara cirurgies cardíaques.



Pràcticament tot al 100%

La resta d'activitat del centre està pràcticament normalitzada, però part d'ella adaptada a la nova normalitat que passa per realitzar per via telefònica o telemàtica tot allò que sigui possible, que no requereixi la presència física del pacient. Així, l'activitat de consultes externes i de gabinets està funcionant al 100%.

L'únic servei que encara no ha pogut recuperar la normalitat és la rehabilitació, que es desenvolupa majoritàriament al Centre d'especialitats Güell. La setmana passada es va començar a recuperar paulatinament l'activitat presencial, de manera que ara es fa un 40% del que era habitual, per tal de poder garantir les mesures de seguretat, sobretot pel que fa al manteniment d'una distància de seguretat entre les persones.

Entre les visites presencials, es prioritzaran els tractaments més urgents com ara fractures, cirurgies, amputats, ictus, lesionats medul·lars i lesions del nervi perifèric. Pel que fa als pacients més banals, es potencia l'atenció telemàtica: aquests pacients són valorats pel fisioterapeuta, que els pauta exercicis per fer als seus domicilis i els controla l'evolució cada tres setmanes.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus