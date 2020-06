Només el 3,1% dels gironins ha generat anticossos de la covid-19

Un 6,1% dels catalans i un 5,2 de tot l'estat han generat anticossos del coronavirus. Segons els resultats de la segona onada de l'estudi de seroprevalença, un 7,4% de la població de la demarcació de Barcelona, un 1,6% de la de Tarragona, un 3,3% de la de Lleida i un 3,1% de la de Girona presenten anticossos. L'estudi, en el qual han participat 63.564 persones, corrobora –amb un lleuger increment- els resultats obtinguts en la primera ronda (que es va situar en el 5%). També ha detectat que un 0,8% dels casos que havien donat negatiu en les primeres proves han donat positiu en anticossos en aquesta segona ronda.

El 5,2 per cent de la població espanyola ha superat la malaltia i presenta anticossos contra el COVID-19, tot just un 0,2 per cent més que en la primera onada dels resultats de l'estudi de seroprevalença liderat per l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), segons els resultats d'aquesta segona tanda de resultats, en la qual s'han analitzat a 64.564 persones entre el 18 de maig i l'1 de juny.

En roda de premsa, la directora del ISCIII, Raquel Yotti, ha explicat que la taxa de participació s'ha situat en el 76 per cent, superior a la de la primera ronda: 74,9 per cent. "Aquesta millora reflecteix l'alta adherència a l'estudi. Fins al 95 per cent de tots els participants en la primera ronda han continuat, però a més s'han incorporat 5.847 més", ha celebrat. A més, el 87,9 per cent ha accedit a donar una mostra de sang.