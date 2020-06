Banyoles obre dissabte la temporada de bany a l'Estany amb un aforament de 90 persones a la Caseta de Fusta

La temporada de bany a l'Estany de Banyoles s'obrirà aquest dissabte coincidint amb la fase 2 de desconfinament i s'allargarà fins al 20 de setembre. L'Ajuntament de Banyoles, que regula el bany a les zones autoritzades de l'Estany, ha establert diferents mesures addicionals per la Covid-19 per aquesta temporada. A la zona de bany públic de la Caseta de Fusta, l'aforament màxim serà de 90 persones. Es tancaran les dues fonts públiques que hi ha, seguint les restriccions per la covid-19, i es reforçaran les tasques de neteja, desinfecció, manteniment i jardineria, tant de l'espai com dels lavabos públics que hi ha a l'entorn.

Des d'aquesta setmana que s'està preparant l'espai de la Caseta de Fusta amb la col·locació de les boies que delimiten la zona de bany, que és d'uns 30 metres des de la riba.

També es reforçarà el servei de vigilància, salvament i socorrisme, establint un únic horari d'obertura per tota la temporada d'estiu amb l'objectiu de facilitar el bany a la Caseta de Fusta. L'horari d'accés a la zona de bany serà de les 10.30 h. del matí a les 20.30 h. del vespre des d'aquest dissabte fins al 31 d'agost. De l'1 al 20 de setembre, l'horari serà de les 11 h. fins a les 19 h.

L'horari només es reduirà a partir de setembre, quan habitualment baixa també l'afluència de banyistes a l'espai. El regidor de Medi Ambient i Batlle d'Aigües de Banyoles, Albert Tubert, ha destacat que "en les darreres setmanes s'ha treballat estretament amb l'Agència Catalana de l'Aigua per definir les mesures que calia aplicar per garantir el bany a l'Estany".

