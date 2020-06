El bisbe veu «pagà» considerar la pandèmia un càstig de Déu

er al bisbe de Girona, Francesc Pardo, no hi ha res més «pagà i anticristià» que considerar l'epidèmia de la covid-19 com un càstig de Déu. Així ho ha expressat en una carta als feligresos en motiu de la Pentecosta, on reflexiona sobre diverses qüestions relacionades amb el coronavirus, que considera «una experiència del mal i del sofriment». En l'escrit, Pardo es mostra conscient que la crisi econòmica generada pel coronavirus serà molt dura, ja que deixarà molta gent sense feina i necessitada d'ajuda, i per això reclama als poders polítics i econòmics que situïn la ciutadania «al centre» per tal d'ajudar en la recuperació. D'altra banda, també agraeix la tasca dels sanitaris, dels capellans que han acompanyat famílies i han ofert celebracions online i les iniciatives solidàries que hi ha hagut durant els mesos més durs de la pandèmia.

Per a Pardo, la crisi de la covid-19 ha demostrat a la societat actual que «malgrat tota la tecnologia i la ciència, som més vulnerables i més mortals que mai». El bisbe recorda que milers de persones han mort sense poder-se acomiadar dels seus familiars, que moltes persones segueixen ingressades i que el patiment ha estat extremadament gran entre el col·lectiu d'ancians. «Hem de reconèixer que la covid-19 ha estat una experiència del mal i del sofriment», admet. Tot i això, considera que «no hi ha res més pagà i anticristià que considerar l'epidèmia com un càstig de Déu». De fet, es pregunta si «els sofriments d'aquests temps no poden ser també ocasió per descobrir la presència de Déu, que té cura de tots nosaltres enmig d'aquestes calamitats?».

En tot cas, el bisbe gironí subratlla que la pandèmia també s'ha pogut viure com una experiència de «misericòrdia, bondat i servei». En aquest sentit, posa d'exemple sobretot la tasca del personal sanitari, que ha estat a primera línia lluitant contra la malaltia: «Res és més cristià que posar en perill la pròpia vida per la guarició de l'altre», assenyala. També fa un reconeixement a la tasca dels capellans, que han acompanyat moltes famílies i en molts casos han ofert celebracions online per tal que els fidels les poguessin seguir des de casa, i agraeix la tasca dels voluntaris de Càritas, que han atès als més vulnerables. Dins de les lliçons extretes de la pandèmia, també subratlla que ha estat una invitació a la «humanització» de la vida. Des del seu punt de vista, ha quedat clar que, per tirar endavant, caldrà aconseguir una convivència fonamentada en el respecte a les persones, enfortir la vida familiar i passar de l' «individualisme ferotge» a la dimensió comunitària de l'existència.

Tot i això, Pardo és conscient que per a molta gent vindran temps difícils, a causa de les greus conseqüències econòmiquesde la crisi. Per això, creu que «serà necessari des dels governs i institucions econòmiques, empresarials i sindicals instaurar mesures per a una veritable economia en comunió».