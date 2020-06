Cinc detinguts per preparar una plantació de droga a l'Armentera

Els Mossos d'Esquadra, ahir, van detenir cinc persones per delicte contra la salut pública a l'Armentera. Els agents van entar en una casa a 2/4 de 12 del matí i van trobar en un annex tot el material necessari per dur a terme una plantació. O sigui, algunes plantes, màquines de climatització i lampades, entre d'altres. Els senyals eren que s'havia acabat una recollida i que començaven els treballs per una plantació nova. Les detencions per aquest tipus de delictes han augmentat.