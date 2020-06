El coronavirus no frena Tradeinn

El mes de maig, quan moltes empreses d'arreu del món encara tot just començaven a pensar com tornarien aposar les seves maquinàries en funcionament, Tradeinn va vendre un 133% més del que ho havia fet el mes de maig anterior. I no va ser perquè el 2019 no hagués estat un bon any per a la firma gironina. Simplement que la combinació de material esportiu i internet continua sent la tecla des que, fa més de vint anys, tot plegat va començar amb una botiga en línia especialitzada en submarinisme. Era el 1998 i ara, quan mig món s'ha aturat per la covid-10, l'empresa gestiona més de 15.000 comandes diàries des de la seva seu de Celrà amb botigues de submarisme, de muntanya, de ciclisme, d'esquí, de running... El coronavirus no ha frenat a Tradeinn que en els primers mesos del 2020 ha facturat 100 milions d'euros en vendes i, tot i la pandèmia, manté l'ambiciós objectiu inicial d'arribar als 250 milions al llarg d'aquest any 2020.

«L'any passat vam tancar exercici amb unes vendes de 188 milions d'euros. El nostre objectiu per a 2020 era, a l'inici de l'any, de 250 milions, alguna cosa que crèiem impossible després d'esclatar la pandèmia del coronavirus», eplica el president i fundador de la companyia, David Martín, que detalla com la baixada de consum provocada per la covid-19 no ha afectat la seva empresa. «En aquest últim mes, les vendes han arribat a ser un 133% més grans que al maig de l'any passat», apunta Martín que va veure com el març, quan tot es va aturar, la facturació de Tradeinn ja va pujar un 15% en una tendència que s'ha accelerat al llarg de l'abril i del maig. El 2020 ja havia començat molt bé per a l'empresa gironina: les vendes havien pujat un 50% el gener i el febrer.

El bon inici d'any havia encarat Tradeinn cap a un pla marcat gens fàcil d'assolir: facturar 250 milions d'euros en vendes. L'any anterior la facturació s'havia tancat en 188 milions, un 50% més que el 2018, després de gestionar més de dos milions i mig de comandes dels més diversos produectes de material esportius. Semblava que l'aturada mundial provocada per la covid-19, però després de l'espectacular creixement del maig, David Martín es veu arribant als 250 milios d'euros en vendes: «En aquests moments, i veient l'evolució d'aquestes setmanes, creiem que finalment aconseguirem aquesta xifra».

Amb clients a 193 països diferents, en total sumen uns cinc milions de compradors electrònics a través de les 15 botigues en línia a banda de l'establiment físic de Celrà on també diposa d'una magatzem de 15.000 metres quadrats, Tradeinn té en venda més d'un milió de referències d'un miler i mig de marques de material esportiu de moltes especialiats.