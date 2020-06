Un cotxe s'accidenta a Caldes i acaba amb el motor fet a miques al mig de l'A-2

Un cotxe s'ha accidentat aquest matí a Caldes de Malavella.

El sinistre viari ha consistit en una sortida de via i el vehicle a causa del xoc, ha acabat amb el motor fet a miques i les restes han acabat al mig de l'autovia A-2.

En el vídeo es pot veure com han quedat esparcides les peces al mig de la carretera:

A conseqüència del xoc, el conductor i únic ocupant del cotxe, ha acabat ferit de poca gravetat. Segons fonts del Servei Català de Trànsit (SCT), el SEM no l'ha traslladat a cap centre sanitari perquè el ferit ho ha rebutjat.

Al lloc dels fets també hi han treballat els Mossos d'Esquadra i els Bombers.

Aquest accident de trànsit ha causat el tall d'un carril de l'autovia durant una hora i retencions de prop d'un quilòmetre, segons el SCT. En el moment de l'accident plovia a la zona.

Aquest no és l'únic accident que hi ha hagut aquest matí a terres gironines, per exemple, se n'ha registrat un l'autopista AP-7 a l'altura d'Aiguaviva, pels volts de quarts de deu, un vehicle ha punxat alguna roda i alhora, a causa de la pluja ha acabat relliscant i fent "aquaplanning", segons els Bombers. No s'han hagut de lamentar ferits, segons fonts del cos d'emergència.