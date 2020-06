La crisi sanitària ha suposat un sobrecost de 169.000 euros a la fundació gironina Support

La fundació gironina Support ha gastat 169.000 euros en l'atenció als usuaris durant la crisi del coronavirus. Aquesta xifra representa un 4,4% del pressupost de l'entitat d'aquest 2020. La fundació ha donat el cost de l'atenció en una jornada internacional de la Comissió Europea en què han convidat a l'entitat per detallar les actuacions que s'havien fet des de la pandèmia. Durant la jornada, el director de Support, Josep Maria Solé, ha demanat a les administracions que ajudin de forma urgent al tercer sector. "Moltes entitats socials no se'n sortiran o no podran afrontar la crisi social" que s'està generant arran de la pandèmia.

La crisi del coronavirus ha generat un sobrecost important en el tercer sector, que s'ha hagut d'adaptar en l'atenció dels usuaris i augmentar els recursos que ofereix. Una mostra és la Fundació Support, que ajuda jurídica i socialment a les persones amb discapacitat acompanyades. Aquesta entitat gironina ha gastat 169.000 euros de més durant la pandèmia per fer front a les necessitats.

La fundació ha dividit el sobrecost en quatre apartats diferents: el primer d'ells està relacionat amb la despesa directa que han realitzat en l'atenció de les persones com ara la compra de menjar, el pagament de factures de llum, aigua i gas de persones amb pocs recursos o el cost de la compra de material de protecció. També s'hi inclouen les despeses generades arran de la contractació de persones amb atenció domiciliària que han substituït l'ajuda que rebien aquestes persones en els centres de dia, entre d'altres.

En segon lloc hi ha la despesa corresponent als equips de protecció dels professionals o els tests que s'han fet. En el tercer bloc hi ha totes les mesures que s'han realitzat per minimitzar els contagis a les instal·lacions de la fundació i en l'últim la despesa generada per adaptar-se al teletreball.

Aquest 169.000 euros extraordinaris representen un 4,4% del pressupost de l'entitat per aquest 2020. Així ho ha detallat el director de la fundació en una jornada internacional convocada per la Comissió Europea. En ella, el director, Josep Maria Solé, ha aprofitat per demanar ajuda a les administracions, sobretot les nacionals. Solé ha anunciat que "moltes entitats socials no se'n sortiran o no podran afrontar la crisi social" que comença a despuntar ara que ja es redueix la sanitària.

La Fundació Support gestiona més d'un miler d'usuaris. El seu objectiu principal és defensar, promocionar, desenvolupar i estendre els drets humans de les persones amb discapacitat (psicosocial, intel·lectual, deteriorament cognitiu relacionades amb el procés d'envelliment), al mateix temps que acompanyar les persones a perseguir el benestar, la dignitat, cap a la vida autònoma, la inclusió social i en la comunitat.

Disposa d'una plantilla de prop d'un centenar de professionals, el 70% dels quals es dediquen a l'acció social, que desenvolupen la seva tasca en xarxa amb la resta de professionals de les àrees Econòmica-patrimonial i Jurídica, així com amb altres institucions, organismes i professionals externs. Accepta una mitjana de 3,5 càrrecs nous per setmana i al llarg de la seva història, no ha rebutjat mai cap cas. Durant els mesos de confinament i d'aturada de les actuacions als jutjats, només s'han assumit 4 nous suports en casos considerats urgents pels jutjats (mesures cautelars).

