Les defuncions al 2020 augmenten un 24% respecte a l'inici de 2019

El nombre estimat de defuncions a Espanya aquest 2020 fins al 24 de maig (21 setmanes) ascendeix a 225.930 defuncions, un 24,1% més (43.945) respecte al mateix període de 2019. La setmana amb el pic més elevat de defuncions va ser del 30 de març al 5 d'abril amb 20.575 persones (154,6%).

Segons l'estadística «Estimació de Defuncions Setmanals durant el brot de COVID-19» que publica aquest dimecres l'INE, per comunitats, els majors augments en aquest període es donen en la Comunitat de Madrid (72,7%), Castella- La Manxa (58%) i Catalunya (41%); per contra, els menors increments s'observen a Illes Balears (0,5%) i Regió de Múrcia (1,1%). L'INE aclareix que aquestes dades reflecteixen la mortalitat sense distingir causes, per la qual cosa no es pot mesurar de manera exacta l'impacte de la pandèmia COVID-19 però sí que observar un considerable augment en el nombre de defuncions a Espanya.

Per edats, els majors augments acumulats de defuncions en les primeres 21 setmanes es donen entre els majors de 90 anys (amb 12.824 defuncions més, un 27,2% més que en el mateix període de 2019) i entre 85 a 89 anys (amb un augment de 10.006 defuncions, un 25% més). En les edats inferiors a 54 anys, a penes hi ha diferències respecte a les defuncions registrades en les mateixes setmanes de l'any 2019, reflecteix l'estadística.

Entre la dotzena i setzena setmana (des del 16 de març al 19 d'abril) l'increment de defuncions va ser sempre superior al 50%; en l'última setmana estudiada, la 21, el nombre de defuncions és de 7.470 persones, xifra similar al de la mateixa setmana de 2019, quan va haver-hi 7.429 defuncions. L'INE assenyala que posa en marxa una operació experimental dedicada a l'estimació setmanal del nombre de defuncions per províncies i illes, atenent el seu compromís social per a oferir informació que pugui ser rellevant per als ciutadans en el context de la pandèmia COVID-19. L'INE aborda aquest projecte amb dades actualitzades rebudes des dels Registres Civils combinats amb informació històrica.