Espanya estudia obrir-se al turisme internacional a partir del 22 de juny

Espanya ja treballa per obrir les seves fronteres al turisme internacional a partir del 22 de juny de manera gradual, segons un portaveu del Ministeri de Turisme citat per Reuters. En un primer moment, es pretén aixecar les barreres als visitants provinents dels països més segurs en la lluita contra el covid-19.

Segons fonts governamentals consultades per TVE, la quarantena de 14 dies imposada a tots els viatgers que arribin a Espanya des de l'estranger podria acabar el 21 de juny, encara que la mesura dependrà dels acords europeus. Encara que al principi la data havia de ser l'1 de juliol, la presidenta de Balears, la també socialista Francina Armengol, ha assenyalat que l'executiu de Pedro Sánchez havia accedit a aquesta petició balear.

Des del Congrés, el president Sánchez va posar ahir èmfasi en què «a partir de la fase 3 les autonomies tindran la capacitat de decisió absoluta, llevat de les restriccions en matèria de mobilitat. És un estat d'alarma únic».



«Rutes segures»

En concret, l'executiu no descarta que algunes zones d'Espanya obrin abans seves fronteres als viatgers procedents de l'àrea Schengen. Es tractaria, per exemple, de les illes que acabin abans el seu procés de desescalada, que tenen millor situació epidemiològica i que, a més, per la seva situació geogràfica poden ser una mena d'experiència pilot.

Aquesta setmana, la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ja va avançar que s'està treballant en la creació de «rutes segures», abans de l'aixecament oficial de les fronteres.

De moment però, el ministre d'Exteriors alemany, Heiko Maas, ha anunciat que Alemanya aixecarà el 15 de juny les alertes de viatge per 29 països europeus, entre ells tots els de la UE a excepció d'Espanya, tot i que segons la cap de la diplomàcia espanyola, Arancha González -Laya, es tracta d'un moviment «acordat».