Festes amb molta gent (i mam) a l'Estany de Banyoles

Mam i molta més gent del compte: en un bar de Porqueres situat a tocar de l'Estany de Banyoles no s'estan de res ni en temps de confinaments i desescalades controlades (?). Ho van comprovar fa pocs dies, les matinades del 23 i del 30 de maig, els Mossos d'Esquadra que, alertats per veïns que estaven farts d'aguantar la gresca, es van plantar a l'establiment i van descobrir que quan hi podia haver un màxim de 48 persones n'hi havia unes 300 de festa, informen fonts del cos. Això el primer dia; el segon, la concurrència noctàmbula sumava uns 150 efectius a la terrassa. És a dir: els amos –i els clients– de l'establiment es van passar l'estat d'alarma pel folre; de moment, informa la policia catalana, s'han aixecat dues actes que podrien derivar en sancions als propietaris del local. Alguns clients, per la seva banda, hauran de fer front a les multes, suspensions de carnet i, si s'escau en funció de la ingesta, judicis per haver-se posat al volant beguts. Només la matinada del dissabte passat, la de la segona festa, controls d'alcoholèmia disposats conjuntament per la Policia Local de Banyoles i el Mossos d'Esquadra no massa lluny d'on se celebrava la festa o trobada prohibida van servir per enxampar un mínim de 7 infractors per partida doble: per haver trencat les normes de distanciament social i per haver conduït després d'haver begut mam.