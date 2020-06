Inici dels treballs de la nova via verda de Ripoll a Campdevànol

Aquesta setmana s'han iniciat les tasques de desbrossament del tram de via verda que enllaçarà Ripoll i Campdevànol pel camí ral. Es tracta d'un projecte molt esperat des de fa anys i que suposarà l'enllaç amb la via verda que arriba a Ripoll des de Sant Joan de les Abadesses, i que amb l'arribada a Campdevànol es podrà seguir fins a Gombrèn, tram que també està en procés de construcció.

Les obres suposaran fer un pas subterrani a la carretera N-260 i a continuació un pont–passadís per salvar el riu Freser. Aquests treballs comportaran algunes afectacions puntuals al trànsit. En un comunicat, l'Ajuntament de Ripoll destaca que la via verda suposarà un reclam turístic i de negoci més, pel municipi però també per la comarca.

L'obra té un cost de 5,2 milions d'euros, dels quals l'Ajuntament de Ripoll n'aportarà poc més de 194.000. Per la seva banda, els ajuntaments restants per on passa la via que va des del Pirineu de Girona fins a la Costa Brava aportaran 1,5 milions, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) el 50% del cost total i la Diputació de Girona el 25%. Finalment, el Consorci Vies Verdes es farà càrrec dels costos que suposen la gestió i la direcció del projecte global.