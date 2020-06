L'aturada judicial pel COVID-19 deixa 4.857 procediments suspesos a Girona

El president de l'Audiència Provincial de Girona, Fernando Lacaba, va comparèixer ahir en roda de premsa per posar de manifest el balanç de la situació dels òrgans judicials gironins durant l'aturada de sis setmanes –entre el 16 de març i el 30 de maig– a causa de la pandèmia. Lacaba va destacar que s'han hagut de suspendre un total de 4.857 procediments judicials arreu de la província i 530 detinguts han passat pels jutjats de guàrdia: «Tots aquests assumptes s'aniran reassenyalant aquest any i durant l'any 2021 perquè són gairebé 5.000 assumptes i cal tenir en compte que ja hi havia jutjats plens fins a setembre-octubre i hem d'afegir la quantitat de demandes que s'esperen derivats de la crisi econòmica».

El president de l'Audiència va qualificar la situació de «semicaòtica» i va insistir que alleugerir les agendes dels jutjats dependrà, en gran mesura, dels recursos econòmics que s'hi destinin, així com de les mesures de reforç que proposi el ministeri de Justícia i el Consell General del Poder Judicial: «Sense dotació econòmica no farem res. Per molta voluntat que hi hagi, si no es posen diners per pagar hores extres, poca cosa farem», va apuntar Lacaba.

Entre els jutjats que han hagut de suspendre més procediments, destaquen els sis penals de Girona, que han suspès 818 assumptes; els cinc de primera instància que han posposat 441 procediments o els d'afers socials que n'han suspès 634. Per demarcacions; a Figueres s'han suspès 920 procediments; Bisbal d'Empordà (238); Blanes (320); Girona (2.735); Olot (166); Puigcerdà (53); Ripoll (42); Sant Feliu de Guíxols (161); Santa Coloma (284).



Jutjats sobrecarregats

Durant la compareixença, el president de l'Audiència va recordar que la situació d'alguns jutjats de Girona tindrà més dificultats per assumir aquest volum de feina extraordinària, com és el cas dels jutjats de mercantil i afers socials. «Mercantil, afers socials i família són jutjats que normalment ja tenen una càrrega de feina més feixuga i són als que els hi resultarà més pesat». En el cas del jutjat Mercantil, només n'hi ha un a Girona, es veu sobrecarregat per les demandes contra l'aerolínia de Ryanair, que acumula als jutjats centenars de reclamacions. Lacaba va puntualitzar que tot i l'aturada, l'activitat essencial no s'ha aturat i s'han fet judicis prioritaris que no es podien ajornar.

Finalment, es preveu recuperar l'activitat judicial amb normalitat a partir del proper 8 de juny. Es preveu que tots els funcionaris s'incorporin al lloc de feina i es reprengui l'activitat, excepte aquells que no poden per necessitats d'atenció a familiars o malalties de risc, que calculen que no arriben a representar el 10% del total de la plantilla.