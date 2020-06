Les parades de roba tornen al mercat de Banyoles

Després de més de 70 dies, el mercat setmanal de Banyoles va recuperar ahir les parades de roba, calçat i parament de la llar que no havien pogut parat des de l'inici de l'alerta sanitària. L'Ajuntament ha fet una nova distribució de les parades en els tres punts del mercat per garantir millor el distanciament. A la plaça Major s'hi podien trobar 20 parades de roba i 9 d'alimentació, mentre que a la zones dels Turers i les Rodes n'hi havia 33 d'alimentació i 12 de roba i parament de la llar. Per altra banda, l'Ajuntament va instal·lar quatre punts d'accés senyalitzats per als compradors al carrer Àngel Guimerà, davant de Cal Moliner, al carrer Rambla i al carrer Vallespirans. En aquests punts hi havia una persona que repartia desinfectant de mans als clients i controlaven l'aforament amb un comptador manual. Una altra mesura aplicada al mercat, que ha estat molt criticada tant pels compradors com per la resta de comerços, és la instal·lació de cintes de plàstic que envoltaven totes les línies de les voltes de la plaça Major i que obligaven als compradors a entrar i sortir per un dels extrems de les voltes i no pel mig.