La patronal Pimec preveu acomiadaments col·lectius en el 42% de les empreses

La patronal de la petita i mitjana empresa Pimec preveu que la crisi econòmica derivada del coronavirus SARS-CoV-2 desembocarà en un gran nombre d'Expedients de Regulació d'Ocupació amb acomiadaments definitius, un cop finalitzin els expedients temporals –els ERTO– de causa major. Així ho va apuntar, ahir, el president de Pimec, Josep González, que va pronosticar que un 42% de les indústries acabaran optant per un ajustament definitiu de les plantilles quan finalitzin els ERTOs.

Durant la conferència telemàtica, organitzada per Intermèdia, també va assegurar que un 20% de les pimes i autònoms acabaran tancant el negoci, segons les dades d'una enquesta feta per la patronal. En aquest sentit, González va insistir en la necessitat que els ERTOs de causa major s'allarguin més enllà del 30 de juny i com a mínim estiguin vigents fins a final d'any. González va afirmar que és conscient del gran volum d'expedients que va haver d'afrontar l'administració i va valorar que adoptés la línia «d'acceptar-los sense massa miraments» tot i que va avisar que l'administració encara té quatre anys per fer una auditoria i determinar si estaven justificats. Segons el president de la patronal, que aquests expedients expirin el 30 de juny és «molt just» i al·lega que «hi ha raons suficients per allargar aquest termini» més enllà d'aquesta data. D'altra banda, González també lamenta que el Govern de la Generalitat els hagi deixat fora de la iniciativa «Catalunya 2022» per dissenyar la sortida de la crisi del coronavirus.

Ampliar terminis

Davant les peticions de les patronals d'ampliar els terminis, l'executiu del president Pedro Sánchez ja s'ha inclinat per allargar els ERTOs almenys fins setembre i no descarta fer-ho fins a finals de 2020. La ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va assenyalar la possibilitat d'ampliar el termini en aquells sectors que ho necessitin. «Sense cap dubte», va subratllar Díaz. Així, es preveu alleugerir al màxim la càrrega d'incertesa.



Mesures que queden curtes

Amb tot, segons dades de Pimec, el 75% de petites i mitjanes empreses estan presentant problemes de tresoreria. Per a González, el Govern espanyol ha pres «mesures importants» tot i que en comparació amb altres països s'han «quedat curts», a més d'arribar «tard» i «mal explicades». A tall d'exemple, va assenyalar el permís retribuït de dues setmanes per restringir al màxim la mobilitat, que es va conèixer hores abans de la seva entrada en vigor. La moratòria d'impostos a les empreses es va anunciar a l'abril quan moltes d'elles ja les havien abonat, ja que es tracta d'un pagament que es fa entre l'1 i el 10 d'abril.