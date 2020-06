El repunt a l'alça de l'euríbor encarirà les hipoteques gironines uns 24 euros anuals

És aquell vell conte sobre el llop que vindrà i mai ho acaba fent (o sí). Des de fa temps, economistes i bancs han pronosticat molts cops que els anys amb l'euríbor en negatiu s'acabaran més aviat que tard. I, tot i que això de moment encara no ha passat i no sembla que hagi de succeir aquest 2020, la crisi del coronavirus ha fet camí en els dos últims mesos acompanyada per un repunt de l'índex de referència en les hipoteques. Ara com ara, l'euríbor continua en negatiu però el -0,081 amb què va tancar el mes de maig ja és més alt que el de un any abans (-0,134), circumstància que encarirà una mica el rebut dels que hagin de revisar ara la seva hipoteca variable. De moment, serà poc. Però el petit gir a l'alça dels dos últims mesos torna a obrir el debat si s'acosta ja el moment que l'euríbor, que va entrar en negatiu el ja llunyà febrer del 2016, es començarà enfilar o encara continuarà uns anys més transitant per terrenys propers al zero.



Els efectes del coronavirus en l'economia europea i els moviments que pugui fer Christine Lagarde al capdavant del Banc Central Europeu per reactivar-la tindran un pes en l'evolució de l'euríbor en els mesos vinents. De moment, Lagarde ha optat per no tocar els tipus d'interès apostant per altres estímuls. Són molts els analistes que creuen que, de moment, creuen que l'euríbor es mantindrà encara per sota del zero a mitjà termini i, seguint la seva roda, bancs i clients continuen amb l'etern debat sobre si és millor una hipoteca fixa o variable. Per prendre la decisió encertada caldria saber que farà l'euríbor en els mesos que venen, I això és molt complicat. Com a mostra, després del -0,081 amb què va tancar el maig, l'índex hipotecari ha començat el juny baixant fins al -0,107.