El restaurant de l'àgora del Mas Marroch dels germans Roca obre les portes amb les reserves plenes a quinze dies vista

Els germans Roca han obert aquest dijous al vespre el nou restaurant a l'àgora del Mas Marroch, a Vilablareix. De moment, el restaurant ja té ple durant els propers quinze dies, el màxim que permet el sistema de reserves.

L'espai oferirà "un viatge pels clàssics" de la cuina dels gironins, ha assegurat Josep Roca. Tot i així, el sommelier ha afirmat que durant el confinament han descobert que "encara té la força i l'actualitat" i per això han optat per rescatar-los en aquest nou espai culinari.

Carpaccio de peus de porc que es podrà menjar a l'espai de l'àgora del Mas Marroch

Josep Roca ha insistit en què, de moment, l'àgora del Mas Marroch estarà oberta fins l'octubre, però "probablement ve per quedar-se" i no descarta que es mantingui obert més temps.

Els clients del nou restaurant podran degustar plats que van de l'any 1986 fins al 2018 i que, en algun moment, han format part del Celler. A més, també hi ha un espai de brasa en què la gent podrà menjar carn i peix fet al moment. A diferència del Celler, no hi ha un menú amb un preu tancat i per això el preu del cobert dependrà de cada plat. N'hi ha que valen 9 euros i també n'hi ha que superen els 40. La mitjana, però, es situa entre els 15 i 20 euros per plat.

Roca ha destacat que aquest nou restaurant "probablement ve per quedar-se", ja que és una aposta que intenta casar "un viatge retrospectiu" del Celler de Can Roca enmig d'un "espai que respira natura" com és l'àgora del Mas Marroch. En el cas en què finalment es quedi, els germans hauran de compaginar l'activitat del restaurant amb els casaments i esdeveniments programats.

L'espai de l'àgora ha començat amb un aforament de 50 persones, però es preveu que vagi creixent a mesura que la Regió Sanitària de Girona vagi superant les fases de desconfinament. Els tres germans preveuen ampliar la capacitat fins als 120 comensals.