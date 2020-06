Ruixats, pluja i calamarsa al Gironès, la Selva i el Ripollès

Girona i Salt van sofrir intensos ruixats intermitents durant tota la tarda d'ahir. A les 17 hores, s'havien acumulat 23 litres per metre quadrat i encara va continuar amb xàfecs potents. Al voltant de les 17,30 hores va caure un ruixat molt fort que va durar quinze minuts. Durant un minut la pluja es va convertir en calamars de 0,3 centímetres de diàmetre. La intensitat de la pluja va fer caure branques dels arbres al carrer Antoni Maria Claret de Girona, amb intervenció dels bombers.

Més enllà a Anglès, també, va ploure amb força perquè a les 16 hores els indicadors marcaven 23 litres per metre quadrat. A Santa Coloma de Farners amb una humitat relativa del 80% fins a les 16 hores havien caigut 24,6 litres per metre quadrat.

Més a la muntanya, al Ripollès, també va ploure. Van caure 19,7 litres per metre quadrat a Sant Joan de les Abadesses 13,5 litres per metre quadrat a Sant Pau de Segúries i 14, 9 litres per metre quadrat a Molló.

A la Garrotxa, després d'una mica de fressa a primera hora de la tarda, va ploure poc. 1,9 litres per metre quadrat a la Vall d'en Bas i 0,4 litres a Olot. Al Pla de l'Estany tampoc va fer gairebé res. A l'Alt Empordà l'estació de Darnius marcava zero de pluja i al Baix Empordà amb una humitat del 90% va ploure poc. A les 16 hores a la Bisbal havien caigut uns 7,1 litres per metre quadrat i a Torroella de Montgrí 4,5 litres per metre quadrat.

En general les temperatures van ser càlides. A Salt, la màxima va ser de 27,6 graus i la mínima de 17,6 graus. A Olot les temperatures van voltar els 20 graus.