El Trueta tanca la unitat de crítics oberta durant la pandèmia

L'hospital Trueta ha tancat la unitat de crítics i semicrítics que va posar en funcionament arran de la pandèmia, ubicada a la novena planta. Dimarts va passar a planta l'últim pacient crític que hi havia en aquesta unitat, un home de 75 anys que feia 64 dies que estava a l'UCI. Un cop es va haver buidat la planta, es va netejar i es va tancar. Això sí, es manté preparada per si cal tornar-la a obrir. De fet, fins ahir al Trueta hi havia ingressats tretze pacients amb coronavirus, dos dels quals en estat crític.

D'altra banda, l'activitat quirúrgica ha recuperat al 100% la normalitat i durant aquest mes de juny es potenciarà la cirurgia oncològica per pal·liar els efectes de la COVID-19



Situació a la regió de Girona

Segons el darrer informe publicat per Salut, ahir es van notificar un total de 779 morts acumulades a la Regió Sanitària de Girona, tres més que la darrera actualització. Aquesta xifra no vol dir que dimarts es produïssin tres noves víctimes, tenint en compte que el nombre de morts d'aquest dia encara no s'ha actualitzat, sinó que correspon a dies anteriors.

El nombre de positius acumulats s'eleva a 6.751 i el d'altes a 2.591. La bona notícia és que la xifra d'hospitalitzats segueix baixant, així com la de pacients en estat greu.

Segons les dades del Departament de Salut, ahir hi havia 69 malalts hospitalitzats, quinze menys que dimarts, quan n'eren 84. D'altra banda, hi havia cinc pacients ingressats en estat greu, tres menys que dimarts i, finalment, el nombre de sanitaris infectats va pujar lleugerament amb un cas més.

Quant als hospitals comarcals, a Olot van confirmar l'ingrés d'un nou pacient amb coronavirus en estat crític, que està a l'espera que el traslladin a l'UCI del Trueta. D'altra banda, el centre va informar d'un nou positiu entre els treballadors, l'únic actualment ja que la resta es van curar. A més, hi ha tres pacients ingressats amb COVID-19 i en els darrers dies han donat l'alta a quatre persones.

Quant a l'hospital de Blanes ahir es va donar una nova alta i hi resten dos pacients ingressats amb el virus. Finalment, l'hospital de Campdevànol ahir va donar l'alta a l'últim pacient infectat per coronavirus i van demanar prevenció a través de Twitter.