Última pròrroga de l'estat d'alarma amb debat tens

El Congrés dels Diputats va treure fum durant el debat que ahir va donar llum verda a la sisena i última pròrroga de l'estat d'alarma ja que, malgrat aconseguir majoria absoluta amb 177 vots a favor (dels 350 escons de l'hemicicle), l'executiu del president Pedro Sánchez no va escapar de bronques ni acusacions per part de l'oposició.

«En aquesta pandèmia el virus són les seves polítiques», va atacar el líder del PP, Pablo Casado, que també va acusar a Sánchez d'actuar com «els totalitaris» i «esborrant morts». La pròrroga de l'estat d'alarma es va aprovar finalment amb un vot més dels 176 necessaris per a la majoria absoluta. Aquesta nova pròrroga permetrà que l'estat d'excepció s'estengui finalment fins al 21 de juny, on encara s'inclouen restriccions de mobilitat, tot i que en els territoris en fase 3 de desescalada les autonomies podran permetre desplaçaments entre les seves regions i també recuperar les seves competències. A banda de PSOE i Podem, les dues forces de la coalició de govern, la votació va obtenir el suport de Ciutadans, Partit Nacionalista Basc, Més País, Coalició Canària, el Partit Regionalista de Cantàbria i Terol Existeix. ERC, per la seva banda, que en les dues últimes pròrrogues havia votat en contra, ahir es va abstenir, juntament amb Bildu i els gallecs de BNG. En canvi, les forces del PP, Vox, JxCat, Compromís, CUP, UPN i Fòrum Astúries van sumar 155 vots en contra.



Torra demana front comú

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat aquest dimecres al conjunt de forces polítiques catalanes que donin suport a la Generalitat per exigir a l'Estat els recursos que Catalunya «genera» i que ara necessita per fer front a la crisi, i ha tornat a descartar «retallades» en polítiques socials.