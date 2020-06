El 82% de les residències gironines no tenen casos confirmats ni sospitosos de coronavirus

Vuit de cada deu residències geriàtriques de les comarques de Girona no tenen cap cas de coronavirus confirmat ni tampoc cap de sospitós. Aquests centres, qualificats com a "verds", des de dilluns ja han començat a permetre visites de familiars, a més de rebre usuaris que han passat la fase aguda de la pandèmia amb les seves famílies. En total, són 87 de les 106 residències que hi ha distribuïdes arreu de la demarcació les que estan en aquesta situació. De la resta, onze geriàtrics estan qualificats com a "taronge", ja que presenten casos sospitosos, o bé tenen positius asimptomàtics i en fase de resolució. Les altres vuit residències restants són considerades "vermelles" perquè registren positius amb símptomes.

La qualificació és important ja que d'aquesta manera s'autoritza o no al centre a rebre visites. Les que poden fer-ho són les que estan en verd i, per tant, tenen un risc molt baix ja que no tenen casos confirmats ni contactes estrets. A més, també es permet el retorn d'aquells usuaris que puntualment han anat a passar el moment més complicat de la pandèmia en entorns familiars i ara tornen al geriàtric.

La Generalitat ha elaborat un Pla per garantir la màxima prevenció per evitar contagis entre els avis durant les diverses fases del pla de desconfinament. Es tracta de recomanacions que fan referència sobretot a aspectes vinculats a les visites, l'acceptació d'ingressos, la recuperació de l'activitat interna dels centres o els criteris generals d'aïllament i que cada centre ha d'aplicar aquestes mesures en funció de la seva estructura i recursos.

En relació a les visites, a més d'autoritzar-se a totes les persones que viuen en residències considerades com a verdes, també es permeten en les que tinguin un sector considerat com a "net" i que estigui totalment sectoritzat. A cada trobada només hi pot haver una persona per resident, amb cita prèvia i amb un seguit d'especificacions, com rentar-se les mans, desinfectar el calçat, posar-se una mascareta quirúrgica i mantenir la distància mínima de dos metres amb els residents, entre altres.

Puntualment, en fases anteriors s'ha permès l'accés i visites de familiars d'usuaris, d'acord al protocol específic d'acompanyament de final de vida publicat pel Departament de Salut a començaments de maig.

Pel que fa als ingressos, prioritàriament es poden fer des del domicili, centre sociosanitari o hospital si la residència és verda o amb zero casos positius. A partir de la fase 2 també s'ha obert la possibilitat d'ingressos en residències amb baixa incidència de casos, en condicions estables, que han estat declarades per Salut Pública com a residències de baix risc.

Així mateix, el Departament de Salut estableix un seguit de mesures a tenir en compte per a totes les persones que hagin d'ingressar o reingressar en una residència. Aquestes persones han de disposar d'una PCR negativa prèvia i hauran d'estar en aïllament preventiu 14 dies durant els quals es farà un control per si apareixen símptomes o signes compatibles d'infecció per coronavirus SARS-CoV-2.

