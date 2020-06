Un camioner condueix begut i descalç a l'AP-7 a Garrigàs

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Garrigàs un home de 59 anys per conduir begut i negar-se a fer les proves d'alcoholèmia. Els fets van passar el diumenge 31 de maig, a l'àrea de servei d'aquesta localitat a l'autopista AP-7. El personal de manteniment de l'àrea va alertar la policia en veure que l'home caminava amb dificultats.

Inicialment, s'hi van acostar per comprovar si es trobava malament o anava begut. Aleshores, l'arrestat va rebutjar l'ajuda, va arrencar el camió de gran tonatge i va començar a conduir en direcció a la sortida de l'àrea però el personal el va acabar aturant en una zona amb un petit jardí.

Uns minuts més tard, va arribar la patrulla de Trànsit dels Mossos, que va exigir a l'home que baixés del camió per sotmetre's a les proves d'alcoholèmia. L'arrestat va sortir de la cabina del vehicle descalç, sense samarreta i fent esses, en un evident estat d'embriaguesa.

Després de set intents per bufar en l'etilòmetre digital, el conductor va donar un resultat d'1,06 mil·ligrams per litre d'aire expirat, una xifra quatre vegades superior a la permesa. Ho van tornar a provar però no va poder. Va ser detingut i ara està en llibertat amb càrrecs.