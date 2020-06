Càritas detecta un major impacte de la crisi a les zones de costa

Càritas ha detectat que l'impacte de la crisi econòmica i social derivada del coronavirus ha estat especialment fort a la Costa Brava, on han hagut d'ajudar centenars de treballadors que havien de començar a treballar en la temporada d'estiu a partir de l'1 d'abril i no van poder fer-ho per l'emergència sanitària. En aquest sentit, la directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, ha explicat que a Lloret de Mar han hagut d'atendre 350 famílies més durant aquest període, a Roses, 200; al Baix Ter 53 més i a Palafrugell, un centenar més. A més, preveuen que la crisi econòmica s'allargarà més enllà de la crisi sanitària, ja que la temporada d'estiu d'enguany a la costa es veurà reduïda a la meitat, i per tant calculen que algunes d'aquestes ajudes s'hauran d'allargar en el temps. De fet, Càritas ja preveu haver de destinar enguany 350.000 euros més a ajudes directes, la major part de les quals estaran dedicades a alimentació.

Càritas ha presentat la seva memòria corresponent a 2019 i també el balanç de la seva gestió durant la crisi del coronavirus. Segons ha indicat el bisbe de Girona, Francesc Pardo, la pandèmia no ha fet més que posar «la lupa» sobre situacions de pobresa que en molts casos ja s'havien cronificat. Durant la crisi sanitària, Càritas ha atès un total de 15.737 persones a les comarques gironines. «Primer vam intentar parar el cop i mantenir els serveis bàsics oberts, però després vam intentar continuar amb tots els altres projectes per via telemàtica», indica Puigdevall. Així doncs, durant la pandèmia han realitzat més de 21.000 connexions telemàtiques per donar suport a infants i joves que tenien problemes per connectar-se amb l'escola, acompanyament jurídic, suport emocional i acompanyament a la gent gran, entre altres. També han repartit 34.534 cistelles d'aliments -en total, 792 tones lliurades- i han donat 1.631 àpats en menjadors socials, així com 246 lots de roba d'emergència.

El perfil d'usuari habitual també ha canviat durant aquesta crisi. Entre les noves persones ateses a Càritas durant aquest període, un 60% són dones, un 35% són menors d'edat, un 36% provenen d'Amèrica central i del sud, un 54% es troben en situació administrativa irregular i un 52% pateix problemes per poder pagar l'habitatge. En general, indica Puigdevall, el perfil més habitual és de famílies joves, amb fills al càrrec, que prèviament ja tenien una situació econòmica feble, bé perquè tinguessin feines precàries o perquè treballen en zones turístiques i no van poder començar a treballar en el moment que els corresponia. De cara al juliol i a l'agost, Puigdevall preveu que alguns d'aquests usuaris sí que podran treballar, perquè començarà la temporada turística, però adverteix que la temporada serà més curta de l'habitual i hi ha una gran «incertesa» sobre què passarà a la tardor.