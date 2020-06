La celebració de la diada d'aquest any s'adaptarà al format virtual

Ni les dificultats pel confinament ni el moment que estem passant poden evitar que avui poguem celebrar la jornada mundial en defensa i conservació del medi ambient. Precisament, ara més que mai, cal refermar el compromís global de mantenir el planeta i els seus recursos naturals. Aquesta pandèmia ens ha de servir precisament de lliçó per adonar-nos de fins a quin punt som afortunats de tenir un entorn natural. Quan no el tenim i quan no el podem disfrutar és quan més ho valorem.

La celebració de la diada es podrà fer igualment amb un format totalment virtual. Sense sortir de casa nostra podem activar una finestra a l'exterior per commemorar aquesta jornada. Des del Departament de Territori i Sostenibilitat s'ha adaptat a la seva web un apartat per poder sumar-se a les iniciatives preparades amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient. Tal com es comenta des de Territori i Sostenibilitat, en aquesta secció especial es proposen una selecció de continguts per a la reflexió i l'acció. Sense necessitat de sortir de casa podrem participar de manera molt fàcil i planera en activitats com conferències i diàlegs en streaming, debats, visites virtuals a diferents espais i d'altres accions d'interès.

L'objectiu, en paraules dels seus promotors, és obrir «una finestra a la reflexió col·lectiva sobre la natura i la seva relació amb la salut en temps de crisi sanitària, social i econòmica». En aquest sentit se'ns recorda que avui dia «vivim un moment excepcional en què la natura ens envia un missatge. Ens mostra que estem a punt per al col·lapse. Ha arribat l'hora de despertar». En aquest espai habilitat per a la jornada d'avui es podran conèixer de primera mà les «iniciatives que aporten reflexió, solucions i respostes ambientals a la crisi social, ecològica, econòmica i global, solucions que es basen en la natura i que poden contribuir a la reactivació econòmica i a la protecció social». Entrant al web de Territori i Sostenibilitat es pot accedir a aquest apartat i de manera molt fàcil registrar-se per poder prendre part en les diferents activitats i accions.