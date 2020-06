Continua disminuint el nombre de naixements i s'equipara al de morts

La natalitat a les comarques gironines ha baixat un 5% en un any, segons dades de l'INE. El 2019 va haver-hi 6.428 naixements, mentre que durant el 2018 havien estat 6.731. Aquesta tendència a la baixa és contínua des de fa onze anys, ja que va començar amb l'inici de la crisi econòmica de 2008, any en què es van registrar 9.334 naixements. O sigui, que en onze anys el descens del percentatge s'ha situat en un 31%.

En canvi, la mortalitat no experimenta el mateix descens. L'any passat, a les comarques de Girona va haver-hi 6.477 defuncions, ja que van traspassar 3.330 homes i 3.147 dones. Va morir una mica menys de gent que el 2018, quan s'havien produït 6.568 defuncions. Tot i això, el nombre de defuncions ha augmentat des de 2011, quan n'hi va haver 5.706. En els últims nou anys, la mortalitat a les comarques gironines ha augmentat en un 13%.

En aquests moments, doncs, la diferència entre el nombre de naixements i de defuncions quasi és inexistent. Com es pot veure en el gràfic, les línies es toquen. Tot i això, el nombre d'habitants de les principals localitats gironines, paradoxalment, fa anys que puja, en bona part gràcies a l'arribada de nouvinguts. Segons anteriors estadístiques de l'INE, durant l'últim any, totes les capitals de comarca han augmentat, poc o molt, el seu nombre d'habitants.

La baixada de la natalitat s'atribueix a la baixada del nombre de dones en edat de ser mares. L'edat de ser mare està establerta entre els 25 i els 40 anys; una franja en la qual se situen la major part dels naixements. En aquests moments, les dones en edat de ser mare formen part de les generacions nascudes durant la crisi de la natalitat dels anys 80 i principis dels 90, de manera que la xifra de potencials mares és menor. En el conjunt de l'Estat, durant l'any passat, el grup de dones de 25 a 40 anys, franja d'edat en la qual es concentren el 86% de naixements, es va reduir en un 1,8%, ja que es va passar de 4,85 milions de dones el 2018 a 4,77 milions l'any passat. D'aquesta manera es manté una tendència a la baixa iniciada el 2009.

L'edat mitjana de maternitat es va mantenir en els 32,2 anys el 2019. En els últims anys s'observa que la disminució del nombre de naixements està acompanyada d'un retard en l'edat de la maternitat. Un altre indicador del retard en la maternitat es reflecteix en el fet que el nombre de dones que han estat mares passats els 40 anys ha crescut un 63,1% en 10 anys. En termes relatius, mentre que el 2008 el 4,2% dels naixements van ser de mares de 40 anys o més, el 2019 el percentatge va arribar al 9,1%.

Una dada a tenir en compte és que, dels 359.770 naixements que van tenir lloc a Espanya l'any passat, 80.131 van ser de mare estrangera, la qual cosa va suposar el 22,3% del total, davant del 20,8% que havien estat durant el 2018. El nombre de fills per dona es va situar en 1,23 el 2019, amb un descens de tres centèsimes respecte al valor registrat el 2018. Es tracta del valor més baix des de 2001.

D'altra banda, l'any passat van ser 2.891 les parelles que es van unir en matrimoni a les comarques gironines. La major part ho van fer pel civil, 2.595. N'hi va haver 283 que van optar per una celebració catòlica i deu van seguir rituals d'altres religions. Les parelles que van formalitzar el matrimoni ha pujat un 2,4% en un any, de manera que hi va haver 68 matrimonis més que l'any anterior. L'edat mitjana del matrimoni manté una tendència creixent. Els homes es van casar amb quasi quaranta anys. Va haver-hi una mitjana de 38,7 anys, mentre que la mitjana de les dones es va situar en els 35,9 anys.

Finalment, l'esperança de vida va augmentar en quatre dècimes durant el 2019, fins a situar-se en 83,6 anys. Els homes es van situar als 80,9 anys d'esperança de vida i les dones en els 86,2 anys.