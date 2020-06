Estira-i-arronsa per poder reobrir els «xiringuitos» de les platges

Les guinguetes o «xiringuitos» de la Costa Brava es preparen per inaugurar una temporada d'estiu atípica –passada per l'efecte «nova normalitat» que ens ha deixat el coronavirus– i, per aquest motiu, ajuntaments i concessionaris de les guinguetes estan en ple estira-i-arronsa per aconseguir unes condicions i rebaixes econòmiques que s'adaptin al moment. Les condicions són més afavoridores o menys segons cada consistori i això, en alguns casos, ha generat malestar i amenaces de no obrir.

D'una banda, la temporada comença tard i hi ha incertesa sobre si quedarà interrompuda per rebrots. De l'altra, l'aforament i distàncies obligatòries, mesures de desinfecció o una eventual davallada de turisme estranger també amenacen les oportunitats de fer caixa. Des del Servei de Costes, que queda sota el paraigua de la Generalitat i Govern espanyol ja s'han compromès a ser flexibles amb la durada de la temporada –i deixar allargar-la si s'escau– i, per exemple, no posar traves per ampliar l'espai de terrassa, concretament fins a 80 m2 més del que es permet normalment (100 m2) en platges urbanes. Ara bé, molts ajuntaments encara esperen que per part de Costes (del qual depenen en última instància pel que fa a les concessions) se'ls concreti el marge de maniobra en el pla d'usos de la platja i el cànon d'explotació. En ple confinament, al mes d'abril, el sector es va consolidar com a front comú amb la fundació de l'Associació de Xiringuitos de Catalunya, que aglutina actualment unes 140 guinguetes de les 400 que hi ha al litoral català. «El que no podem fer és pagar un cànon que vam pactar amb els nostres ajuntaments fa tres anys perquè la situació no és la mateixa», va argumentar a Diari de Girona Basel Junaidi, president de l'associació i concessionari d'una guingueta a Roses. «No estem responsabilitzant a ningú pel canvi de situació, el que sí que és responsabilitat dels ajuntaments és seure a negociar amb nosaltres i posar-se a la nostra pell», va reivindicar.



alt empordà



Cadaqués, pagar més tard

La guingueta d'El Racó d'en Dani de Cadaqués ja està en plens preparatius. L'Ajuntament els ha contractat un enginyer tècnic perquè els assisteixi gratuïtament a l'hora d'adequar els protocols sanitaris i d'higiene de la covid-19. «De moment no hem arribat a cap acord quant al pagament del cànon anual de l'Ajuntament, però sí que hem acordat realitzar-lo al novembre, quan abans es feia al juny», explica el seu concessionari, Dani Martín Carpizo, a qui també li han fet una important rebaixa a la fiança que es diposita a principi de temporada.

L'alcaldessa, Pia Serinyana, lamenta que legalment hi ha moltes limitacions, tot i que ja han fet diverses reunions aquest últim mes per trobar la manera de compensar el cànon. Mentrestant, a Roses i Sant Pere Pescador encara estan negociant la reducció d'impostos i bonificacions.



baix empordà



A Begur, risc de no obrir

De les tres guinguetes que hi ha a les platges de Begur (entre Sa Riera i la platja del Racó), dues sostenen que no obriran amb les condicions que actualment elsdona l'Ajuntament. «La seva proposta és un 33% de descompte de tota la temporada», apunta a aquest diari Eva Guillen, que ja hauria obert des del maig en una temporada normal. A més, assenyala que els percentatges de bonificació en altres municipis sobrepassin el 50% o fins i tot 70%.

L'alcaldessa, Maite Selva, per la seva banda, va qualificar les condicions de «correctes», ja que també s'inclou una pròrroga d'un any a la concessió –que «pesa molt»–, sempre i quan es fes l'esforç d'obrir aquest estiu. A més, al·lega que cada municipi està lligat segons els seus pressupostos, previstos abans de temporals com el Gloria i la pandèmia. «No tenim ajudes de ningú, teníem la previsió d'una manera i hem hagut de fer filigranes per arribar a donar ajudes», assenyala.

Pel que fa a Castell-Platja d'Aro, l'Ajuntament ha garantit un 55% de bonificació i la pròrroga d'un any de la concessió. En canvi, a Palamós encara no han acabat de posar els termes sobre la taula, accentuant encara més la incertesa entre els concessionaris.

la selva



Taula de diàleg a Lloret de Mar

Des del 10 d'abril, el consistori s'ha reunit diverses vegades amb el sector de concessions a les platges, entre ells les guinguetes, on ja s'ha posat damunt la taula el 50% de reducció del cànon d'aquest any i donar un any addicional de concessió amb un descompte del 25%, per tal que puguin recuperar pèrdues. «No és tot el que volíem, però força a prop», apunta Rafael, de la guingueta Punta Garbí, que també entén la limitació pressupostària amb què es troba el consistori i insisteix que, des de l'Ajuntament, «han mostrat solidaritat i empatia».