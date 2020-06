Girona registra un repunt de 22 nous casos en només un dia

El Departament de Salut va informar que dimecres es va detectar un repunt de 22 nous contagis. Però en l'últim recompte oficial en sumen 40 perquè n'hi havia de pendents d'altres dies. És per això que el nombre d'afectats en data de dimecres podria augmentar a mesura que es vagin actualitzant les noves dades. Tot i així, no es registrava un augment tan elevat des de divendres passat, quan se'n van detectar 33 de nous, segons detalla l'informe retrospectiu de casos diaris publicat per Salut. Quant a noves morts, ahir en van sumar dues tot i que corresponen a dies anteriors.

D'altra banda, en les darreres 24 hores han abandonat els hospitals de la demarcació un total de dotze persones, i ja només queden 57 malalts ingressats amb coronavirus. Des de divendres, la xifra s'havia estancat en 86 pacients ingressats però ja dimarts hi va haver un lleu descens, que va deixar la regió sanitària amb 84 hospitalitzats. Dimecres es va situar en 69 i ahir n'hi havia 57, segons reporta el Departament de Salut. Això significa que en els darrers dos dies, 27 persones han pogut tornar a casa després d'estar ingressats amb la malaltia. Els pacients greus són sis, un més que dimecres i els sanitaris contagiats són 28, un de menys.

Finalment, el Ministeri de Sanitat registra 27.133 morts per coronavirus a Espanya, cinc més respecte del total de dimecres i 56 en els últims set dies. Segons les últimes dades del ministeri, que continua validant les xifres per corregir les sèries històriques, de les 56 morts de l'última setmana, 25 s'han produït a Castella i Lleó, nou a Astúries, set a Catalunya i quatre a Extremadura.

Quant al nombre de positius confirmats, Sanitat els xifra en 240.660, 334 més que el total de dimecres i en 195 els diagnosticats el dia previ. D'aquests, 87 són de la comunitat de Madrid, 51 de Catalunya i 14 de Castella i Lleó. En els últims set dies, hi ha hagut 166 noves hospitalitzacions i 11 ingressos a unitats de cures intensives.