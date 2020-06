El Govern aclareix que obrirà fronteres l'1 de juliol

El Govern va aclarir ahir que l'obertura de la «mobilitat internacional segura» tindrà lloc a partir de l'1 de juliol, tal com havia avançat el president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, tot i que la ministra Reyes Maroto havia dit en un primer moment que els controls fronterers s'aixecarien el 22 de juny.

Ahir al matí la ministra d'Indústria, Turisme i Comerç, Reyes Maroto, en una trobada amb corresponsals de la premsa estrangera de la qual el Ministeri ha difós posteriorment alguns fragments, havia dit que el pròxim 22 de juny, quan finalitza l'estat d'alarma, s'eliminaran les restriccions a la mobilitat per als residents i als trànsits terrestres amb França i Portugal.

«Vull confirmar que a partir del 22 de juny les restriccions de mobilitat terrestre amb França i Portugal s'eliminaran», havia dit Maroto, afegint també que «en principi» també cauria la quarantena. «Es permetrà recuperar turistes francesos i de Portugal, per via terrestre, ja que ara hi ha una restricció important en la mobilitat», havia afegit la ministra davant els periodistes foranis.

Posteriorment, el Ministeri va haver d'aclarir en una nota que «d'acord amb el principi de gradualitat, i tenint en compte els compromisos anunciats de reobertura del turisme internacional, la mobilitat internacional segura tindrà lloc a partir de l'1 de juliol», com s'havia anunciat en un primer moment. La nota del Ministeri afegeix que a partir de la finalització de la vigència de l'última pròrroga de l'estat d'alarma, es recupera la mobilitat dins del territori nacional.

En relació amb la mobilitat exterior recorda que l'ordre de 23 de maig assenyala que els controls a les fronteres interiors terrestres, aèries i marítimes es «podran prorrogar més enllà de l'estat d'alarma».

El Govern, indica el Ministeri de Turisme i Indústria, manté contacte permanent amb la Comissió Europea i amb els estats membres per coordinar i harmonitzar l'eliminació progressiva de les restriccions en els controls de les fronteres intraeuropees.

Així mateix, des del Ministeri de l'Interior es mantenen els contactes permanents tant amb les autoritats franceses com amb les portugueses per coordinar les mesures en les fronteres terrestres amb dos països, va recordar un portaveu del Ministeri d'Indústria.