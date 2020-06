L'àgora del Mas Marroch obre amb les reserves plenes

Els germans Roca van obrir ahir al vespre el nou restaurant a l'àgora del Mas Marroch, a Vilablareix. De moment, el restaurant ja té ple durant els pròxims quinze dies, el màxim que permet el sistema de reserves. L'espai oferirà «un viatge pels clàssics» de la cuina dels gironins, va assegurar Josep Roca. Així i tot, el sommelier va afirmar que durant el confinament han descobert que «encara té la força i l'actualitat» i per això han optat per rescatar-los en aquest nou espai culinari. Josep Roca va insistir que, de moment, l'àgora del Mas Marroch estarà oberta fins l'octubre, però «probablement ve per quedar-se» i no descarta que es mantingui obert més temps.

Des d'ahir és possible provar els plats dels germans Roca per uns 50 euros per persona. Es pot fer en l'espai de l'àgora del Mas Marroch que els germans gironins tenen a Vilablareix. Els germans han optat per obrir aquest espai reservat per a casaments i esdeveniments durant l'estiu i així obrir-se a un públic que no sempre arriba al celler.



Passar el «dol» del Celler

Josep Roca va defensar que el confinament els ha portat a «reflexionar» i «passar el dol» del tancament del restaurant estrella, el Celler de Can Roca. Durant aquest procés de dol ha reinventat l'espai del Mas Marroch per adaptar-lo a «la nova realitat», però fer-ho amb «uns preus adaptats». Per això presenten uns plats que no tenen «la feina d'orfebreria» que els planteja el Celler, però sí que «mantenen la seva força i actualitat» tot i el pas del temps.

Els clients podran degustar plats que van del 1986 fins al 2018 i que, en algun moment, han format part del Celler. A més, també hi ha un espai de brasa en què la gent podrà menjar carn i peix.