L'entitat social Support ha tingut una despesa de 169.000 euros per la crisi

La Fundació Support, organització gironina dedicada al suport jurídic i social amb el nombre més elevat de persones amb diferents discapacitats acompanyades de Catalunya, amb un miler de casos vigents en l'actualitat, ha presentat a la Comissió Europea les actuacions de suport social que ha dut a terme durant l'emergència sanitària de la COVID-19 per garantir la continuïtat i qualitat del servei a les persones que acompanya i el sobrecost que aquestes han tingut per a l'organització. La presentació s'ha dut a terme en el marc d'una jornada internacional convocada per la pròpia Comissió Europea per conèixer la realitat de l'emergència social viscuda i així poder determinar, amb coneixement de primera mà, com canalitzar millor el paquet de les mesures extraordinàries anunciades amb la Iniciativa d'Inversió de Resposta de Coronavirus (CRII i CRII Plus). Aquestes mesures busquen redirigir els Fons Estructurals de la UE no gastats pels estats membres.

En conjunt, el sobrecost d'assegurar el benestar de les persones usuàries i professionals durant el moment àlgid de la pandèmia puja, de moment, gairebé 169.000 euros, quantitat que representa al voltant del 4,4% del pressupost anual de la fundació pel 2020. El director de la Support, Josep Maria Solé, ha demanat a les administracions que actuïn «urgentment» perquè si no «moltes entitats socials no se'n sortiran i no podran afrontar la crisi social que comencem a notar».