L'Estany de Banyoles es prepara pel tret de sortida de la temporada de bany

L'Ajuntament de Banyoles ha donat llum verda perquè el proper dissabte s'obri la temporada de bany públic a la zona de la Caseta de Fusta. Després de rebre els informes favorables per part de l'Agència Catalana de Salut i l'Agència Catalana de l'Aigua, el consistori ha treballat fort durant les darreres setmanes per adaptar el bany amb mesures i protocols addicionals per la crisi sanitària per la Covid-19.

A partir d'aquest dissabte l'espai comptarà amb una persona que controlarà el distanciament físic entre persones i l'aforament que, durant aquesta fase 2, serà de 90 persones. També es reforçarà el servei de vigilància, salvament i socorrisme, establint un únic horari d'obertura per tota la temporada d'estiu que serà entre 2/4 d'11 del matí fins a 2/4 de 9 del vespre fins el 31 d'agost i de 11 del matí fins les set del vespre entre l'1 i el 20 de setembre. A la zona de bany públic de la Caseta de Fusta, des d'aquesta setmana s'estan portant a terme les tasques per condicionar l'espai amb la col·locació de les boies que delimiten la zona de bany, que és d'uns 30 metres des de la riba.

D'altra banda i cada matí, abans d'obrir el bany, es realitzaran tasques de desinfecció a l'espai d'herba, les escales i la palanca. També es reforçaran els treballs de manteniment i jardineria així com la neteja més intensificada del lavabo. Les dues fonts que hi ha romandran tancades per recomanació sanitària.

«Apel·lem a la responsabilitat dels ciutadans i demana la col·laboració de tothom per complir amb aquestes normes que permetran un estiu amb bany», va demanar ahir el regidor d'urbanisme de l'Ajuntament de Banyoles i Batlle d'aigües, Albert Tubert, des del consistori.Pel que fa a les altres dues zones de bany de l'Estany de Banyoles, s'està treballant per aplicar les mateixes mesures de seguretat i aforament que, en la fase 2, serà de 60 persones als Banys Vells i 470 al Club Natació de Banyoles.