Més de 40 entitats ecologistes es manifesten en el dia del medi ambient

Més de quaranta entitats i plataformes ecologistes es van reunir ahir en una trobada telemàtica per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra avui, 5 de juny. En la trobada, les entitats participants –algunes de les quals gironines– van reivindicar la defensa i la preservació del medi ambient així com la manca de polítiques per part de la Generalitat, i cada grup va exposar les lluites que s'estan duent a terme arreu del territori. La trobada virtual complementa la campanya «#ClamPelMedi5J», que reclama «Un canvi real de la política d'emergència ambiental i climàtica que ens dugui cap a una societat responsable».