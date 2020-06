La mestra d'una escola de Vilademuls dona negatiu a la prova de la covid-19

La mestra de l'escola de Sant Esteve de Guialbes que presentava algun dels símptomes de la covid-19 ha donat finalment un resultat negatiu a la prova de la PCR, segons ha informat el Departament d'Educació. D'aquesta manera, el centre educatiu podrà obrir portes dilluns que ve i els alumnes podran tornar a l'escola.

La mestra va començar a tenir febre la nit del dilluns 1 de juny i, per aquest motiu, l'escola va demanar als pares que no portessin els seus fills al centre. Tot i això, l'escola va continuar oberta per tasques administratives. La dona va estar en contacte amb vuit alumnes de 6è de primària.

