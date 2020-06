La PAH del Baix Montseny demana l'aturada dels desnonaments

Una cinquantena de persones convocades per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) del Baix Montseny i la del Vallès Oriental es van manifestar ahir davant els jutjats de Granollers per exigir dret a l'habitatge per a tothom i que amb la represa de l'activitat judicial s'aturin les ordres de llançament. Durant la protesta van posar de manifest el temor a la represa dels desnonaments que s'han anul·lat les últimes setmanes a causa de la pandèmia així com els que hi ha previstos per aquests mesos.