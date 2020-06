Palamós aprova un pla de xoc de 700.000 euros per afrontar la crisi

L'Ajuntament de Palamós activarà un primer pla de xoc per fer front a la crisi de la covid-19 al municipi, amb l'objectiu de posar a disposició dels ciutadans i ciutadanes de Palamós i Sant Joan, d'un volum de recursos públics per poder mitigar els efectes de la crisi del coronavirus.

Segons va apuntar l'Ajuntament, l'aportació econòmica d'aquest pla és de 700.000 euros, resultant de l'avaluació realitzada per l'Àrea de Serveis Econòmics d'aquelles partides del pressupost municipal 2020 que podien destinar una part del seu global a aquests ajuts; sumat al 20% de la previsió de superàvit per a aquest any que 2020, percentatge màxim que l'Estat permet als municipis poder destinar per atendre les emergències socials derivades de l'estat d'alarma. Les dues línies que rebran més import econòmic són les ajudes destinades al lloguer d'habitatges habituals (210.000 euros) i les destinades a les empreses locals (210.000 euros). També s'incrementa la dotació econòmica de l'espai de distribució d'aliments i del projecte d'atenció bàsica.