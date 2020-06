Presenten una moció a Lloret per preservar l'entorn de Sant Pere del Bosc

Un conjunt d'artistes lloretencs englobats sota la plataforma Laboratori d'Expressions Artístiques i Desenvolupament (LEAD) ha presentat una moció a l'Ajuntament de Lloret per reclamar que es comprometin a preservar, conservar i protegir el conjunt d'obres modernistes que formen part de l'entorn de Sant Pere del Bosc i que integren l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. En concret, demanen que les forces polítiques consensuïn un conveni amb la propietat del terreny –la família Cabanyes– per tal d'evitar que les obres es degradin i amb la finalitat futura de poder fer una ruta dedicada a Jacint Verdaguer en aquest entorn natural.

La presidenta de l'entitat, Neus Dalmau, –també artista i professora d'art– reivindica la necessitat «immediata» de restaurar els elements que hi ha: dues Creus de Terme, la capella petita de la Mare de Déu de Gràcia, les dues Casetes, l'Església gran decorada amb pintures murals d'Enric Monserdà i el monument de l'Àngel –que incorpora un dels rellotges solars més grans d'Europa–. «Els monuments estan fets per la colla de Puig i Cadafalch en temps de la renaixença i sembla que és una tradició molt antiga i molt estimada. L'escultura de l'àngel la va fer Enric Monserdà, que és qui va fer el Saló de Cent de Barcelona. Estem parlant d'obres d'un valor patrimonial immens i que s'estan degradant completament», subratlla Dalmau. La presidenta de l'ens afegeix que «ens agradaria que tots els grups sentissin junts la necessitat d'arribar a una entesa amb els propietaris i que tots els grups polítics de Lloret tinguessin aquest sentir i s'arribés en aquest conveni amb els propietaris per exonerar-los de qualsevol responsabilitat. Perquè aquests monuments estan en l'inventari arquitectònic de Catalunya i transcendeixen la propietat perquè són un bé de país».

Per aquest motiu proposen que se signi un conveni entre la propietat de les obres i l'Ajuntament que impliqui el compromís de l'administració en la restauració d'aquests elements com a contrapartida a la cessió d'aquests per part de la propietat. Insisteixen que la signatura d'aquest conveni «és l'eina que permetrà a l'Ajuntament de Lloret de Mar obtenir els recursos i els professionals necessaris per a dur a terme aquesta magnífica tasca» i titllen «d'incoherent» que Lloret esdevingui capital de la cultura catalana el pròxim 2023 «amb un entorn de Sant Pere del Bosc que sembla un circuit de motocròs».



Crear un espai museístic

En la moció, el grup també proposa que l'Ajuntament valori la creació d'un espai museístic que posi en valor els elements modernistes que integren aquest bosc, que tot i ser de titularitat privada està obert al públic. «Si aconseguim aquest conveni, es podria anar treballant amb un desplegament d'altres coses però cal restaurar el que està caient a trossos. Aquí tenim una ruta de Cinto Verdaguer i no li fotem ni cas... Mentre que a Blanes tenen la ruta Roberto Bolaño anunciada pels quatre vents. Estem parlant d'uns béns artístics impressionants», conclou Dalmau. La família propietària de les obres és la mateixa que va convertir l'antic asil de Sant Pere del Bosc en un hotel de luxe. Erigit sobre un convent benedictí del segle XVIII i encarregat per l'indià Nicolau Font a Puig i Cadafalch.