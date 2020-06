Reflexions i música durant la jornada

Avui, a partir de 2/4 d'11 del matí, tindrà lloc un diàleg virtual que s'ha anunciat amb el títol «Ara que el món ha de reprendre l'activitat, és intel·ligent i econòmic tornar a treballar contra la natura?» protagonitzat per Miquel Rovira, director de Sostenibilitat d'EURECAT, i Carles Ibáñez, doctor en Biologia, investigador de l'IRTA i patró del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Durant aquesta sessió amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient està previst que parlin sobre com la solució passa per entendre bé com funciona la natura i innovar basant-nos en els seus processos. Per fer-ho més amè, l'acte comptarà amb l'actuació musical de Meritxell Neddermann. Per participa-hi caldrà haver omplert un formulari. A l'apartat dedicat al dia mundial es poden trobar també articles de reflexió sobre la natura i també sobre la pandèmia de la covid-19.