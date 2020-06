Una segona onada pot ser «extremadament destructiva», segons l'OMS

El director regional de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa, Hans Henri P. Kluge, va sol·licitar als països europeus que la transició cap a la «nova normalitat» es guiï pels principis de salut pública, ja que una segona onada de brot de contagi del nou coronavirus pot ser «extremadament destructiva».

Actualment a Europa ja s'han infectat més de 2,2 milions de persones i més de 181.000 han mort com a conseqüència de la malaltia que provoca el nou coronavirus, el covid-19. Tot i que els casos setmanals s'han reduït gairebé a la meitat des de l'abril, Kluge va avisar ahir que el risc segueix sent «molt alt».

En aquest sentit, el dirigent de l'OMS va recordar que alguns països, com ara Rússia o Ucraïna, estan experimentant una estabilització constant, o fins i tot una disminució, dels contagis, si bé altres han experimentat un lleuger increment durant l'ajust d'algunes mesures de salut pública aprovades per contenir la progressió ded virus.



«Nova normalitat»

Per aquest motiu, Kluge va insistir que la transició cap a la «nova normalitat» es guiï pels principis de salut pública i, també, tingui en compte altres aspectes econòmics i socials. «Cal fer la transició de forma gradual i amb cura. Una segona onada no és inevitable, si bé a mesura que els països relaxen les restriccions, hi ha una clara amenaça que tornin a augmentar les infeccions», va asseverar.

I és que, tal com va advertir, el món i, en concret Europa, «no està millor» que a principis d'any, quan va començar la pandèmia, ja que encara no hi ha una vacuna o un tractament específic per al covid-19. No obstant això, Kluge va reconèixer que s'ha après «molt» de la primera onada, de manera que en el cas en el que arribi una segona els països estaran «més ben preparats».

Dit això, el dirigent de l'OMS va comentar que a Àsia s'estan observant un augment dels casos de contagi cada vegada que es baixa l'atenció sobre el virus o s'alleugen els controls per contenir-lo. «Per aquest motiu, el monitoratge en temps real de l'epidèmia és crucial per poder reaccionar ràpidament», va assenyalar, per reiterar que el coronavirus estarà present durant «molt temps» o, al menys, fins que no hi hagi una vacuna segura o tractaments efectius.



Distribució de la vacuna

Finalment, Kluge ha assegurat que una vegada que la vacuna estigui disponible, l'OMS farà «tot el possible» per garantir que es distribueixi de forma equitativa. «Mentrestant, insto a tots els països a que tinguin plenament en compte les seves situacions epidemiològiques individuals, supervisin això contínuament i s'ajustin gradualment les mesures», va afegir.