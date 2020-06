«Avui dia consumir vi és cada vegada més una activitat més social i versàtil»

Són els creadors de la fòrmula del cèlebre «Estomacal» Bonet. Quatre generacions després, aquesta empresa familiar de Sant Feliu de Guíxols continua conservant el nom però ara es dedica a la distribució de vins en exclusiva per a hostaleria, botigues especialitzades i grans superfícies de la província de Girona.

Com està vivint aquesta crisi tant en el camp personal com també com a empresari?

En l'àmbit personal, treballant al matí, i la resta, com tothom, confinat. Com a empresa, patint l'incertesa de la situació. Ens dediquem a la distribució de vins i caves i donem servei a hostaleria. Ens han disminuït molt les vendes, ja que aquest canal ens representa un percentatge elevat de la nostra activitat. Ens ha obligat a adoptar mesures com ara la reducció de la jornada fins que s'arregli la situació.

Una empresa tan tradicional com la seva com s'ha hagut d'adaptar a la nova situació?

Efectivament és una empresa amb una llarga trajectòria, fundada al 1862 érem els elaboradors del licor «Estomacal» Bonet, però des de l'any 1982 ja vam començar amb la distribució dels vins. Amb els anys ens hem anat adaptant a l'evolució d'aquest mercat. Abans, es consumia vi només per acompanyar els àpats, avui dia i cada vegada més, és una activitat més social i versàtil. Podem trobar al mercat molts tipus diferents de vins i denominacions d'origen amb una relació qualitat preu excel·lent.

Vostès serveixen els seus productes a hotels i establiments de restauració. Com creu que serà aquesta temporada turística?

Jo crec que la temporada d'estiu serà bona, entre altres factors perquè cada any comença més tard i s'allarga més. Sempre que el temps acompanyi, la gent té ganes de sortir i tornar a les seves rutines d'abans. No obstant això, aquests mesos d'estat d'alarma ja no es podran recuperar.

Durant el 2019 van obrir una botiga en línia. Com ha funcionat? Ens haurem d'acostumar a comprar en un futur amb aquest sistema?

Efectivament, aquests dies ens ha incrementat molt la venda en línia, i penso que és un sistema que cada vegada està més present. Gràcies a això tothom té informació al segon del que s'ofereix al mercat i és una compra fàcil i còmoda.

Durant el confinament s'ha incrementat el consum d'alcohol a les llars...

Evidentment, hem de pensar que en no poder gaudir d'una bona copa de vi en altres espais on normalment es consumia, el que ha fet la gent és traslladar a casa aquest consum.

Ha demanat algun tipus d'ajuda per superar la situació actual?

Sí, i tant, a través del BBVA hem hagut de demanar un ICO per fer front a aquesta situació i ha estat molt ràpid i fàcil. El banc ha estat sempre en contacte amb nosaltres atents a les nostres necessitats.

Com veu el futur? Ens en sortirem?

Segur que ens en sortirem, soc molt optimista. A diferència de l'anterior crisi, que va ser purament econòmica i va durar molts anys, aquesta crec que serà més efímera i la recuperació serà més ràpida.