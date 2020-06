Blanes destinarà 14 milions d'euros per pal·liar la crisi derivada del COVID-19

L'Ajuntament de Blanes va celebrar dijous al vespre un ple extraordinari que va aprovar que l'alcalde, Àngel Canosa (ERC), pugui facultar fins al 30% dels ingressos corrents liquidats al 2019. La mesura suposa que l'Ajuntament pugui demanar una pòlissa de crèdit de 14,76 milions d'euros. Diners que l'equip de govern vol destinar a pal·liar la crisi del COVID-19.

La mesura ha sigut possible gràcies al suport del regidor no adscrit José Antonio Morcillo, que va deixar Ciutadans la setmana passada. La votació es va resoldre amb el vistiplau dels cinc edils d'ERC, cinc de Blanes en Comú Podem i el del regidor no adscrit, que van superar els deu vots en contra de l'oposició –PSC (5), Junts (3) i Ciutadans (2). L'alcalde, Àngel Canosa (ERC), va manifestar que l'ajornament del cobrament de taxes els va obligar a recórrer a la pòlissa, que s'haurà de retornar el 2021. «És l'única manera per tenir una situació pressupostària estable i solvència financera», va subratllar el batlle. A l'abril, l'Ajuntament de Blanes ja va rebre dotze milions d'una pòlissa de crèdit del Consell Comarcal, que hauria de tornar a finals d'any.

Des de Junts van apuntar que «estarem alerta per conèixer com destinarà el Govern els 14,7 M d'euros que el ple ha aprovat demanar als bancs i que haurien de servir per reactivar econòmicament la vila i ajudar els qui més ho necessiten».



El pla econòmic de Platja d'Aro En aquesta mateixa línia, l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro ha aprovat un acord avalat pel ple municipal de 4,3 milions d'euros. El pla aprovat es divideix en quatre àmbits d'acció: la reactivació econòmica local, de seguretat i mobilitat, el suport a les persones i la viabilitat financera i l'estabilitat pressupostària.

En l'àmbit de la reactivació econòmica i local hi destaca la creació d'una aplicació per a promocions sectorials o de temporada i la reserva horària en establiments; un acord amb el Col·legi d'Advocats de Girona per un Servei d'Orientació Jurídica i Mediació per als lloguers de locals comercials i oficines; un pla d'ajuda al sector de la construcció local mitjançant un programa d'inversions en obra pública; la creació de nous formats d'activitats, espectacles i accions culturals i de dinamització de petit format amb garanties de distanciament, seguretat i aforament; i alhora iniciatives per posar en valor el patrimoni natural, històric i patrimonial en l'oferta turística.

En matèria fiscal es redueix o bonifica el 25% de la taxa d'escombraries industrials no essencials i d'escombraries comercials del mercat setmanal d'activitats no essencials. En relació amb les ocupacions del passeig Marítim, es redueix fins al 100% la taxa d'ocupació per als establiments de la zona d'obres del temporal Gloria i del 55% per a la resta.