Detenen a Figueres el fugitiu de Roses que va envestir la policia de Platja d'Aro

La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut el fugitiu de Roses que va envestir la policia de Platja d'Aro. Els agents el van arrestar a quarts de tres de la matinada a prop de l'estació de tren convencional de la capital de l'Alt Empordà.

El fugitiu comptava amb una ordre de recerca i detenció arran d'un assalt violent a Roses. Es considera un delinqüent perillós. L'arrestat és un jove de 28 anys, veí de la mateixa ciutat de Figueres.

Tot va començar el diumenge, quan el lladre va assaltar la propietària d'un descapotable a punta d'escopeta a la zona del passeig de Santa Margarida. L'assaltant que parlava francès, va amenaçar la víctima amb una escopeta de canons retallats i li va prendre la bossa de mà.

Des de llavors, estava desaparegut però la policia de Castell-Platja d'Aro el va localitzar el dilluns a través de les càmeres de videovigilància, ja que estava assenyalat com a sostret.

Els agents van haver de disparar un tret perquè en ser localitzat, el seu conductor va envestir un vehicle sense identificacions de la policia. Van veure com premia l'accelerador i es posava la mà a la cintura. Com que sabien que anava armat, i per evitar que els atropellés, va ser aleshores que van disparar un tret contra el cotxe.

El fugitiu, un home jove i prim i que duia mascareta quirúrgica, va fugir de l'aparcament a tota velocitat i va anar en direcció a la C-31. L'home va agafar l'autovia en direcció Girona i va protagonitzar una persecució amb els agents de la Policia Local, que el van seguir. Al final, però, va aconseguir escapar. Abans d'ahir dimecres, la Policia Local de Llagostera va trobar el cotxe abandonat en un bosc arran d'un alerta d'un veí. Finalment, ahir a la matinada, la Guàrdia Urbana de Figueres ha pogut detenir al presumpte fugitiu a prop de l'estació de tren quan en veure'ls ha intentat ocultar-se. L'arrestat ara es troba en dependències dels Mossos i posteriorment, passarà a disposició judicial.