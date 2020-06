Girona ha d'esperar una setmana més per entrar a la fase tres

El Ministeri de Sanitat ha escoltat les demandes de les comunitats autònomes i a partir de dilluns que ve, 13 autonomies faran el salt a la fase 3 de desescalada i, a Catalunya, ho faran les regions sanitàries d'Alt Pirineu i Aran, Tarragona i Terres de l'Ebre. Mentrestant, a la Generalitat, s'advertia d'un seguit de mesures de cara a la revetlla de Sant Joan, com ara la limitació de les festes privades a grups de 20 persones.

La regió sanitària de Girona, en canvi, es queda en el mateix punt on estava –a la fase 2–, i si no hi ha cap entrebanc ni gir inesperat en la seva evolució, la previsió és que faci el salt a la fase 3 el proper 15 de juny, (tot i que cal passar el vist-i-plau del PROCICAT). De la mateixa manera que ho fa Catalunya Central i les àrees metropolitanes nord i sud, segueixen el mateix ritme i romanen en fase 2 la Comunitat Valenciana, Toledo, Albacete i Ciudad Real en el cas de Castella-la Manxa. Per la seva banda, Madrid, l'àrea metropolitana de Barcelona, Lleida (frenada per un brot en una festa la setmana passada) i Castella i Lleó tot just encetaran la fase 2 la setmana vinent. Així ho va anunciar, ahir, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, en l'última etapa del pla de l'executiu de la Moncloa per recuperar l'activitat interrumpuda al 14 de març, amb el decret de l'estat d'alarma i l'ordre del confinament.

L'Executiu ha tingut en compte les propostes de totes les autonomies, tant per progressar de fase com per romandre una setmana més en la qual ja estaven, com ha fet la Comunitat Valenciana, que es manté en fase 2 i que Illa va qualificar de «prudent».



El 52% de Catalunya passa a fase 3

D'aquesta manera, el proper 8 de juny encenten tercera fase del pla de desescalada el 52% del país, 25 milions de persones. En concret, tota Andalusia, Aragó, Astúries, les Illes Balears, Cantàbria, Extremadura, Galícia, La Rioja, Navarra, Múrcia, País Basc, Canàries i la ciutat de Melilla.

De forma parcial, com és el cas de Catalunya amb les regions d'Alt Pirineu i Aran, Terres de l'Ebre i Tarragona, també ho farà Castella-la Manxa amb les províncies de Guadalajara i Conca, com proposava el seu govern autonòmic.

Un cop arribats a la fase 3, ja correspon als presidents autonòmics les decisions sobre la desescalada en les seves Comunitats, com per exemple permetre o no la mobilitat entre províncies o unitats sanitàries internes. Tot i aquesta escletxa en temes de mobilitat, Illa va aclarir ahir que els desplaçaments entre comunitats no es produiran fins que no es completi del tot el pla de desescalada, quan se superin totes les fases. Només va contemplar algunes excepcions entre alguns territoris limítrofs que, segons el govern central, hagin aconseguit la famosa «nova normalitat».



Sant Joan atípic

Segons va explicar ahir el conseller d'Interior, Miquel Buch, la revetlla de Sant Joan se celebrarà a Catalunya en la fase 3 de la desescalada, el que impedirà actes massius i limitarà les festes privades a grups de 20 persones, tant a casa com a la platja, i les organitzades a un límit de 80 assistents en llocs tancats i fins a 800 asseguts a l'aire lliure.

Buch va recordar que Catalunya ja «va sacrificar» pel coronavirus la Diada de Sant Jordi i ha animat a celebrar, sense baixar la guàrdia i amb la màxima precaució, una festa «molt arrelada» en aquesta comunitat com la revetlla de Sant Joan, amb els seus tradicionals focs artificials i fogueres, que marca l'inici de l'estiu i que juntament amb la de Cap d'Any és la que més serveis requereix dels equips d'emergències.



Avantatges de l'última etapa

A les regions que lideren la desescalada amb la fase 3, desapareixen les franges horàries, les vetlles poden ser de fins a 25 persones en espais tancats o 50 a l'exterior i els assistents als casaments ja poden ser fins a 150 a l'aire lliure o 75 en espais tancats.

A més, tots els comerços podran obrir al 50% de la seva capacitat i les terrasses de bars i restaurants ja podran disposar del 75% de les seves taules.



Encara en fase 2 a Girona

A Girona se segueix al mateix graó de dilluns, en una segona fase on ja es poden reprendre, per exemple, les visites a residències de gent gran així com també als centres de discapacitats, habitatges tutelats sempre que no tinguin casos de Covid. També cal recordar que es poden tornar a celebrar casaments amb un límit màxim de 50 convidats en recintes tancats i 100 en oberts, si bé és cert que molts igualment han optat per ajornar la cerimònia. Obren també els centres comercials amb límits d'afluència, com ja s'ha vist aquesta última setmana a l'Espai Gironès, que va reobrir dimarts amb un degoteig de clients i compradors. Els centres de culte també poden ampliar el seu aforament al 50% i ja poden obrir cinemes i teatres amb limitacions de públic i els hotels també poden obrir les seves zones comunes.