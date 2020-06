El Govern externalitza el monitoratge dels contactes dels casos positius de COVID-19

El seguiment telefònic dels contactes de les persones que hagin donat positiu per covid-19 a Catalunya anirà a càrrec d'una empresa filial de Ferrovial (Ferrosal) després que la Generalitat hagi externalitat la feina. El contracte ha estat adjudicat sense concurs previ, seguint les normes d'emergència de l'estat d'alarma, i tindrà un cost de 17,7 milions d'euros segons van avançar ahir al matí El Confidencial. Ferrovial també és l'empresa que gestiona el telèfon d'emergències 061.

Fonts de la conselleria de Salut van confirmar que Ferrovial té preparada una aplicació per a mòbils per analitzar el comportament de la pandèmia en el territori. Es farà gràcies a la participació voluntària dels ciutadans que «podran controlar el seu estat de salut sense haver de sortir de casa», segons van explicar des del departament d'Alba Vergés a diferents mitjans de comunicació que van preguntar per la notícia de l'adjudicació a Ferrovial. «Vam considerar que era l'empresa que amb més capacitat i facilitat podia respondre a aquesta contractació d'emergència», van assegurar, tot precisant que actualment ja hi ha 200 empleats, bàsicament estudiants d'infermeria i de medicina, que acabaran sent 900 aixecant el cost total del servei als 18 milions d'euros, que és el total del contracte adjudicat a Ferrovial.

Des de l'oposició, la diputada del PSC Assumpta Escarp va denunciar que els 18 milions d'euros no estan justificats i va qualificar d'«incomprensible» que només es destinin 4,5 milions d'euros als CAPs perquè treballin en la identificació de nous positius amb l'ajuda dels serveis del 061.