L'Estany de Banyoles obre la temporada de bany entre mesures de seguretat pel coronavirus

L'Estany de Banyoles ha obert la temporada de bany. Ho ha fet abans del que estava previst, això sí, amb poc sol i pocs usuaris. Uns usuaris que estan obligats a respectar les mesures de seguretat establerta, tenint en compte que la Regió Sanitària de Girona es troba en fase 2. Per això, en el control d'accés a la zona de bany s'obligava als que volien entrar a fer-ho amb mascareta i mantenir els dos metres de distància de seguretat. Els banys es desinfecten sis vegades al dia i la gespa també es tracta per evitar contagis. La Mireia Treserras ha acompanyat les seves dues filles, l'Aminala i la Fatu que fa tres mesos que no nedaven. "Les nenes no podien aguantar més i per a elles això és un regal", assenyala.