L'Ibex-35 rebota un 11% en la seva millor setmana des de l'any 2008

L'Ibex-35 ha trepitjat l'accelerador amb una pujada setmanal del 10,93%, la major des de finals de 2008, fins a situar-se en 7.872,6 enters, gràcies al recolzament del Banc Central Europeu (BCE) i a l'empenta d'ahir després de conèixer-se la inesperada millora de l'ocupació als Estats Units. Ahir, l'índex va tancar amb una alça del 4,04%, un comportament que recull l'optimisme després de la decisió ahir del BCE d'ampliar en 600.000 milions les compres d'actius contra el covid-19, encara que accentuat amb l'obertura de la Borsa de Nova York després de conèixer-se la dada de creació d'ocupació dels EUA

El parquet novaiorquès ha iniciat la sessió amb una forta pujada, ajudada a pujar per la inesperada millora del mercat laboral estatunidenc al maig, que va ser capaç de crear 2,5 milions de nous llocs de treball i reduir la taxa d'atur al 13,3%, quan el consens de mercat esperava la destrucci del voltant de 8 milions d'ocupats i un repunt de l'atur fins al 20% des del 14,7% d'abril.

Els valors que varen liderar les pujades en el principal índex espanyol va sert IAG (+14,88%), Banc Sabadell (+12,06%), Banc Santander (+11,35%), BBVA (+9,81%), Bankinter (+7,96) i Amadeus (+7,74%). Només varen acabar en «vermell» Cellnex (-2,39%) i Red Eléctrica (-1,16%).

Aquest comportament alcista també es va produït en la resta de borses europees, que han conclòs la sessió d'ahir amb rebots del 2,25% per al Ftse 100 de Londres, del 3,71% per al Cac 40 de París, del 3,36% per al Dax de Frankfurt i del 2,82% per al Mib de Milà. Per part seva, la prima de risc espanyola tornava a baixar posicions fins als 83 punts bàsics amb l'interès exigit al bo a deu anys en el 0,555%, mentre que la cotització de l'euro enfront del dòlar es col·locava en 1,1293 «bitllets verds».



Confiança inversora

L'analista de XTB Joaquín Robles va explicar que els inversors continuen confiant cegament en una forta recuperació de cara al segon semestre de l'any i es recolzen en els estímuls sense precedents dels governs i bancs centrals.

Durant la setmana, el BCE va reiterar el seu suport a l'economia europea anunciant un nou increment en el programa de compra d'actius per valor de 600.000 milions d'euros.

Els seus principals objectius continuen sent mantenir els diferencials de deute baixos per a ajudar a finançar la crisi sanitària i els programes de recuperació, així com inundar el sistema de liquiditat per a evitar una crisi de crèdit.

Per part seva, el petroli va continuar el seu procés de recuperació, i aquesta setmana es va veure impulsat per la possibilitat que l'OPEP i els seus socis prolonguin el seu actual acord un mes addicional, fins al mes de juliol.

El barril de petroli West Texas Intermediate (WTI), de referència per als Estats Units, pujava fins a 39,25 dòlars, i el de cru Brent, de referència per a Europa, fins als 42,04 dòlars. Totes dues referències pujaven més d'un 5% oblidant la situació de fa només uns setmanes amb baixades històriques.