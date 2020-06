Metges del Trueta protesten contra les retallades laborals

Una cinquantena de metges de l'hospital Josep Trueta de Girona es van concentrar ahir al matí davant de l'edifici per reivindicar els drets laborals que consideren que han sigut «vulnerats». La concentració, convocada pel sindicat Metges de Catalunya, va reclamar, entre altres mesures, el dret de l'escreix de jornada. Es tracta d'un compensatori que reben els professionals sanitaris per totes les hores extres que fan durant l'any. El sindicat lamenta que la gerència de l'Institut Català de la Salut (ICS) els ha negat descansos que els pertoca i, a través d'una carta, se'ls va comunicar que concedirien dies de festa una vegada se superi el límit anual d'hores treballades (fixat en 1.728).

La delegada de Metges de Catalunya, Núria Estanyol, va explicar que «al gener sempre es fa un càlcul dels descansos que pertoquen i sempre en podíem gaudir al llarg de l'any, la diferència és que ara ens els han denegat i ens fan esperar fins a finals d'any». Estanyol lamenta que aquesta carta arribi després d'una crisi sanitària, en què s'han «adaptat» a tot allò que han demanat des de gerència, agafant vacances durant l'estiu per si hi ha rebrots a la tardor o per reduir la llista d'espera en operacions –actualment el temps d'espera s'ha duplicat, segons Núria Estanyol–. També explica que s'han canviat torns quan era necessari. Per això consideren que és un «deure ètic» per tot el que han fet els professionals sanitaris aquests dies que es mantinguin tots els drets.

Per altra banda, Estanyol va criticar que hi hagi moltes «propostes» sobre la taula referents a quines compensacions han de rebre els metges, però cap de concreta. A més, Metges de Catalunya va lamentar que en la mesa que s'ha de decidir el complement salarial pels facultatius no hi hagi cap representant del col·lectiu. «Ens sentim maltractats» va reblar la delegada.



Resposta de l'ICS

Com a resposta, l'ICS va admetre que no hi ha hagut cap canvi a la normativa quant als horaris laborals. Des de la gerència es recorda que la normativa estableix la jornada laboral en 1.728 hores a l'any, i que els professionals mèdics que efectivament superin aquest còmput anual tindran dret –com fins ara– a compensar aquest escreix de la jornada amb dies de lleure.

L'ICS va remarcar que en el còmput global d'hores per aconseguir un escreix de jornada no s'hi poden incloure els dies que es lliuren guàrdies. Per això demanen que es recalculin bé les hores treballades i que els casos en què se superi el llindar acordat, es donaran els dies corresponents. En definitiva, aquesta carta vol aclarir de manera homogènia algunes de les qüestions que solen arribar a la direcció en matèria d'horaris.

Segons l'ICS, el concepte d'escreix de jornada està pensat sobretot per als col·lectius que treballen per torns. Es tracta, principalment, de professionals d'infermeria, metges del servei d'urgències, auxiliars d'infermeria i zeladors.



Suport sindical

Els professionals també van recordar les diferents mancances del sistema sanitari com ara la falta de llits a les UCIs i revertir retallades com les que es van dur a terme a través dels decrets estatal i català el ????. Van exigir la recuperació del «famós ??», amb referència a la disminució del sou que van patir durant la crisi.

Finalment, la delegada de Comissions Obreres, Maria Àngels Rodríguez, es va afegir a les reivindicacions i va recordar que el dret de l'escreix de jornada també s'ha de reivindicar per a tots els treballadors del Trueta. Quant a les retallades també va fer incís a pagues que els deuen del 2013 i 2014.