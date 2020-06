Polèmica per una intervenció policial a l'entorn de Palau 2

L'actuació d'una patrulla de la policia municipal a l'entorn del pavelló de Palau 2 de Girona, la nit de dijous, ha generat una polseguera política sobre el tractament que haurien tingut els policies amb un grup de persones sense sostre i amb el representant d'una entitat que els hi dona suport, Som Sostre. Segons el president d'aquesta associació Cristian Lienlaf, els agents van tractar malament a les persones que hi havia a la zona i que quan ell va arribar- després que el truquessin per avisar-lo,- el van «agredir verbalment». Des de l'Ajuntament però, es nega cap mala actuació i s'explica que es va requerir a aquestes persones a moure's d'un lloc que es considerava que no era l'adient.

Som Sostre indica que una de les persones sense llar té problemes de mobilitat i que dorm a prop del pavelló perquè cada matí hi va a dutxar-se i a menjar. Des de fa dies s'haurien sentit assejtats per la policia. Des de l'Ajuntament però s'indica que la policia fa vigilància a la zona com en altres llocs de la ciutat sempre que hi ha queixes veïnals. Mantenen que no s'assejta ni es persegueix ningú perquè sí. No obstant, han assenyalat que revisaran què va passar.

Tot plegat ha provocat que el portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, demanés explicacions a l'equip de govern amb un escrit adreçat directament a l'alcaldessa, que és la responsable de la regidoria de seguretat. En el text el cap de l'oposició demana que es clarifiqui si hi ha «una ordre de fer fora persones sense sostre d'alguns carrers de la ciutat» i que s'expliqui quina és la «política que es marca des de la regidoria en aquest tema».

A més, Salellas reclama que l'Ajuntament iniciï una investigació interna per identificar els agents, aclarir allò passat, s'assumeixin responsabilitats per part de qui pertoqui i/o se'ls amonesti segons el codi propi de la policia municipal».

L'Ajuntament de Giorona va obrir el pavelló municipal de Palau 2 a les persones sense sostre el 27 de març. Durant dos mesos va assistir una vuitantena de persones, amb menjar, mensures d'higiene com dutxes i una bugaderia i amb un llit on dormir. Tot amb personal de serveis socials i voluntaris de protecció civil i d'organitzacion no governamentals. A poc a poc el recinte es va anar buidant perquè moltes persones van marxar voluntàriament tot i que se'ls hi ha fet un seguiment individual per si necessiten quelcom, segons fonts municipals. Tot i que el 27 de maig es va donar per acabat el servei nocturn, està previst mantenir el servei de menjador i les dutxes fins el 10 de juny. A partir d'aleshores tornarà a habilitar-se com a equipament esportiu.

L'Ajuntament sempre ha deixat clar que La Sopa, el centre d'acollida i serveis socials, ubicat al Barri Vell, continua obert amb els serveis d'atenció a les persones sense sostre. No obstant, algunes fonts apunten que l'equipament sovint està desbordat.