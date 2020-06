Salut reconeix que les llistes d'espera no tornaran a la normalitat fins al 2022

El director de CatSalut, Adrià Comella, va vaticinar ahir que les llistes d'espera a la sanitat pública catalana no podran tornar a l'etapa d'abans de la COVID-19 fins al 2022.

Així ho va considerar en declaracions a TV3 en què va indicar que el sistema sanitari de Catalunya «s'està actualitzant» després de l'impacte del coronavirus. S'han hagut de dedicar tots els esforços materials i professionals durant els últims dos mesos i mig.

A causa de la pandèmia s'han deixat de fer unes 70.000 intervencions quirúrgiques a Catalunya, segons va reconèixer la consellera de Salut, Alba Vergés, fa una setmana al Parlament, unes operacions que s'han sumat a les que ja estaven en llista d'espera. Tot i així, Comella va assegurar que «no es deixaran d'atendre les operacions de gravetat, que seran prioritàries».

Segons va explicar TV3, als quiròfans hi ha una activitat frenètica. Han passat, d'un dia per l'altre, de treballar a primera línia contra la COVID-19 a agafar una altra vegada el bisturí. Avancen tant com poden en les 70.000 intervencions que es van cancel·lar durant la pandèmia. Ho explica José Manuel Domínguez, coordinador quirúrgic de l'hospital Vall d'Hebron: «És molt probable que no puguem recuperar això. El que sí que tenim és el compromís d'intentar recuperar al màxim tota la patologia greu i important. Però en la patologia més banal hi ha molta feina que s'haurà d'endarrerir».

Per això, als hospitals es demana al personal sanitari que faci les vacances abans de l'octubre perquè el personal sanitari és el més imprescindible en cas de rebrot i els mateixos professionals que han atès la primera onada haurien d'estar operatius en el supòsit que n'hi hagi una segona. L'objectiu seria, ara sí, no deixar d'atendre tota la resta de patologies.

Els professionals asseguren que, davant una segona onada, «ja saben a què s'han d'enfrontar»: «També és cert que ja ho hem viscut. Sabem com s'ha de transformar l'hospital. I llavors ja no és una novetat, estem preparats per adaptar-nos de nou. Una altra cosa que cal tenir present és que, físicament, ens repercutirà molt més», va explicar Comella.