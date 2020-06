Vuit de cada deu geriàtrics gironins ja no tenen positius ni sospitosos

Un total de 88 de les 106 les residències de gent gran de la Regió Sanitària Girona no tenen cap cas confirmat, sospitós ni contacte estret de COVID-19. Aquests centres es consideren de baix risc i s'han qualificat com a «verds». Aquesta distinció de la Generalitat permet que els usuaris d'aquest tipus de geriàtrics puguin rebre la visita de familiars. A més, també es permet el retorn d'aquells usuaris que puntualment han anat a passar el moment més complicat de la pandèmia en entorns familiars. Les visites poden ser d'un màxim d'una persona per resident, amb cita prèvia i amb un seguit d'especificacions com ara la higiene de les mans i mantenint distàncies de seguretat.

Seguidament, el 13,2% (14 residències) estan considerades «taronges». El risc és una mica més elevat perquè s'hi allotgen usuaris sospitosos pendents de confirmació diagnòstica o bé pocs casos que ja són asimptomàtics i en fase de resolució. La majoria d'aquests geriàtrics estan situats a la comarca del Gironès (5), seguida de la Selva Interior (3), l'Alt Maresme i el Baix Empordà (2) i la Garrotxa i el Pla de l'Estany (1).

Finalment, el 3,8% restant (4 centres) són «vermells», ja que tenen casos confirmats. Tres d'aquestes residències estan ubicades al Gironès i una, a l'Alt Empordà. Tant les taronges com les vermelles no poden rebre visites de familiars.



Dades de Girona i Espanya

La Regió Sanitària de Girona va sumar ahir dos morts més i set casos nous, segons l'informe retrospectiu de Salut. Les hospitalitzacions i el nombre de sanitaris infectats segueix a la baixa. Ahir hi havia 52 pacients ingressats amb coronavirus, cinc menys que dijous. D'aquests, sis es troben en estat greu, un més que la darrera actualització. Finalment, el nombre de sanitaris infectats fins ahir era de 27, un menys.

Quant a hospitals comarcals, a Blanes hi segueixen havent dos pacients ingressats.

Segons va informar ACN, el Ministeri de Sanitat va registrar 27.134 morts per coronavirus a Espanya, un més que el total de dijous. Segons l'últim informe del ministeri, en els últims set dies a tot l'estat espanyol han mort 52 persones per la malaltia, 21 de les quals a Castella i Lleó, 10 a Astúries i 7 a Catalunya.

Quant al nombre de positius confirmats, Sanitat els xifra en 240.978, 318 més respecte al total de dijous i 177 diagnosticats el dia previ. D'aquests, 94 corresponen a la comunitat de Madrid, 22 a l'Aragó i 19 a Catalunya. En els últims set dies, hi ha hagut 162 noves hospitalitzacions i 14 ingressos a l'UCI.