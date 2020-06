Alba Vergés critica el text de la «nova normalitat»: «Són ganes d'intervenir»

La consellera de Salut, Alba Vergés, va criticar ahir el decret de «nova normalitat» que està preparant el Govern espanyol un cop finalitzat l'estat d'alarma a partir del 21 de juny. «Crec que són ganes d'intervenir, de posar el coll i de no acceptar que les competències són d'altres», va etzibar Vergés als micròfons de Catalunya Ràdio. «Demanaria al Govern espanyol que s'ocupi de les seves pròpies competències. La voluntat d'intervenció la veig moltíssim en aquest reial decret», va continuar la consellera de Salut.

En paral·lel, Vergés va obrir la porta que Barcelona i Lleida puguin passar a fase 3 abans del 22 de juny. «Seria possible si veiem que és una proposta lògica a l'evolució de l'epidèmia. Ho haurem de valorar».



Més mobilitat a Tarragona

La consellera de Salut sí que va confirmar que aquest dilluns 8 de juny es permetrà ja la lliure circulació de persones entre les regions sanitàries de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, però va llançar un avís a la ciutadania. «Arriba un punt en què és igual la fase en què estiguem. Les mesures higièniques hauran de perdurar», va reflexionar en veu alta Vergés, que va alertar que el coronavirus continua circulant i «tindrem ensurts encara durant un temps».

«Hem d'estar preparats per segones onades però treballant perquè això no impliqui aturar el país ni confinar la gent a casa», va reiterar la responsable de Salut. «No volem controlar la societat, volem controlar l'epidèmia. Per això hem de donar missatges clars», va sentenciar Vergés.



Crítiques a Iceta

Finalment, la consellera de Salut va lamentar les declaracions del primer secretari del PSC, Miquel Iceta, reclamant «musculatura» pel Ministeri de Sanitat. «Parla de federalisme i no entén què és assumir les competències», va valorar Vergés.